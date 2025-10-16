Familias pagarían más impuestos por bebidas, videojuegos y hasta vacaciones en 2026
La Cámara de Diputados aprobó nuevos impuestos y aumentos a derechos federales que entrarán en vigor en 2026, si el Senado confirma la reforma. Con 352 votos a favor y 133 en contra, la mayoría oficialista de la 4T dio luz verde a incrementos que impactarán en productos y servicios de consumo popular.
Entre los cambios, destaca la imposición de un cobro de 294 pesos por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que hasta ahora era gratuito. Además, se aplicará un aumento del 100% en los permisos de residencia temporal, que alcanzarán hasta 25 mil pesos para una duración de cuatro años.
Los incrementos se suman a los ya aprobados para refrescos, tabacos, sueros orales y videojuegos con contenido violento, dentro del paquete fiscal que el Gobierno federal prevé aplicar el próximo año.
Así quedarán algunos de los incrementos
Productos
- 25% de incremento a cigarros
- 8% de incremento a videojuegos violentos
- 3 pesos por cada litro en bebidas edulcorantes, saborizadas y sueros orales
- 67% más a apuestas y sorteos
- 50% más a apuestas fuera de México
Servicios migratorios
- 14.2% de incremento en la cuota por documento de Visitante sin permiso para actividades remuneradas
- 100% de aumento en cuotas por documentos de Residente Temporal y Permanente
- 50% de descuento para residentes por unidad familiar, empleo nacional o invitación sin ingresos
- 297.89 pesos por autorización de visitas a embarcaciones
- 294.01 pesos por formato de salida de menores
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Exención para PyMES en inscripción simplificada de valores
- Nuevo método de cobro: factor 0.27 al millar, límite $1,396,637.59
- Sustitución de “Futuros y Opciones” por “Contratos de Derivados”
- Exención a emisoras simplificadas por inspección y vigilancia
Marbetes y Precintos (SAT)
- Se destina 50% de los ingresos de derechos por marbetes y precintos al SAT para cubrir costos de producción y modernización.
Competencia Económica
- Derogación de los artículos sobre pagos de derechos por notificaciones de concentración y sus ingresos.
- Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios Internacionales (SENASICA)
- Incremento a 899.69 pesos para ambos certificados (vegetales y animales).
Servicios Aeronáuticos y Técnicos (SENEAM y AFAC)
- Concesiones de aeropuertos: 63 mil 115.53 pesos.
- Permisos de construcción: 15 mil 218.91 pesos.
- Verificaciones mayores: 11 mil 587.24 pesos.
- Verificaciones menores: 2 mil 549.12 pesos.
- Servicios de certificación mediante vuelos de inspección: 211 mil 618.18 pesos por hora de vuelo.
- Expedición y reposición de licencias y certificados de capacidad: desde 854.14 hasta 2 mil 306.38 pesos.
Ajustes en Cuotas por Uso de Bienes Culturales y Museos (2026)
|Categoría
|Sitios o Museos Incluidos
|Cuota Anterior (2025)
|Nueva Cuota (2026)
|Incremento / Cambio
|Descuentos Aplicables
|Observaciones / Motivo
|Categoría I
|– Museo Nacional de Antropología
– Museo del Templo Mayor
– Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec)
– Zona Arqueológica de Teotihuacán (con museo)
– Palenque (con museo)
– Monte Albán (con museo)
– Tajín (con museo)
|$198.80 aprox.
|$209.09
|+5.2%
|50% para nacionales y residentes (solo en horario normal)
|Actualización por inflación y costos operativos.
|Categoría II
|– Museo Nacional de las Culturas del Mundo
– Museo Regional de Guadalajara
– Zona Arqueológica de Tulum
– Mitla
– Cobá
– Xochicalco
– El Tajín (sin museo)
|$149.20 aprox.
|$156.75
|+5.1%
|45% para nacionales y residentes
|Ajuste a costos de operación y conservación.
|Categoría III
|– Zona Arqueológica de Bonampak
– Edzná
– Yaxchilán
– Paquimé
– Tula
– Cacaxtla-Xochitécatl
|$136.70 aprox.
|$143.69
|+5.1%
|45% para nacionales y residentes
|Alinear cuotas con gasto de mantenimiento.
|Categoría IV (Nueva)
|– Chichén Itzá (con museo)
– Uxmal (con museo)
– Dzibilchaltún y Museo del Pueblo Maya
|— (no existía)
|$104.50
|Nueva categoría
|—
|Se crea por incremento de afluencia turística derivado del Tren Maya.
|Museo Nacional de Arquitectura
|(Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México)
|$— (cuota vigente)
|$0.00 (gratuito)
|Eliminación de cobro
|—
|Fomentar acceso gratuito y participación ciudadana en la cultura.