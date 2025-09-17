Fed recorta tasa de interés por primera vez en 2025; queda en rango 4%-4.25%

GENERANDO AUDIO...

El recorte de tasa de interés de la Fed se da en medio de tensiones. Foto: Reuters

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortó este miércoles 17 de septiembre su tasa de interés en 0.25 puntos, la primera reducción del año, para ubicarla en un rango de 4%-4.25%.

El ajuste responde a un mercado laboral debilitado, pese a que la inflación se mantiene elevada en 2.9% anual a agosto, el nivel más alto desde inicios de 2025.

Riesgos en empleo inclinan la decisión

En un comunicado, la Fed señaló que “los riesgos para el empleo han aumentado”, incluso si la inflación sigue por encima del objetivo de 2%. La institución explicó que la creación de puestos de trabajo se ha desacelerado y la tasa de desempleo subió, aunque “se mantiene baja”.

Tradicionalmente, el banco central sostiene tasas altas para controlar la inflación de manera sostenible, pero en esta ocasión prevaleció la preocupación por el mercado laboral.

Votación y tensiones políticas en la Fed

El recorte no fue unánime. El nuevo gobernador Stephen Miran, nombrado a propuesta del presidente Donald Trump, votó en contra al considerar insuficiente el ajuste y exigir una baja mayor.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), responsable de fijar las tasas y conformado por 12 miembros, atraviesa turbulencias. Aunque Trump dejó de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, ahora busca despedir a la gobernadora Lisa Cook, acusada de fraude hipotecario.

Perspectivas económicas de Estados Unidos

Pese a los riesgos laborales, la Fed se mostró más optimista sobre la economía estadounidense, al elevar su pronóstico de crecimiento a 1.6% en 2025, desde el 1.4% estimado en junio.

En contraste, no realizó cambios en sus expectativas de desempleo e inflación para los próximos meses. El mercado anticipa al menos dos recortes adicionales de la tasa este año.

La decisión llega tras meses de presiones de Donald Trump para bajar las tasas.

