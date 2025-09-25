Fernando Chico Pardo: ¿qué negocios tiene el nuevo accionista de Banamex?

GENERANDO AUDIO...

Fernando Chico Pardo compró 25% de Citi. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Fernando Chico Pardo, destacado empresario mexicano, es presidente del Consejo de Administración de ASUR y uno de los principales actores del sector financiero y empresarial del país.

¿Qué negocios tiene Fernando Chico Pardo?

Comenzó su carrera en Wall Street antes de fundar Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio fundador y director general hasta 1992. Tras la fusión con Inbursa, asumió la dirección general de esta firma hasta 1997.

Ese mismo año fundó Promecap, firma líder de capital privado en México que administra activos por 5 mil millones de dólares, donde funge como presidente y director general.

Además, es accionista de control en ASUR (aeropuertos), RLH Properties y Tortuga (hotelería), y el mayor accionista individual de Carrix (operaciones portuarias). También forma parte de los consejos de administración de Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

Chico Pardo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por la Kellogg School of Management de Northwestern University. Reconocido por su labor filantrópica, participa activamente en organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la salud, educación, periodismo, medio ambiente, cultura y artes, explicó ANSUR en su página web.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Fernando Chico Pardo se mantiene como uno de los empresarios más influyentes en el ámbito financiero y corporativo mexicano, liderando proyectos estratégicos en diversos sectores económicos.

