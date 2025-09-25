Fernando Chico Pardo: ¿quién es el nuevo presidente de Banamex?

GENERANDO AUDIO...

Fernando Chico Pardo, de 74 años, es uno de los empresarios más influyentes de México y el encargado de asumir la presidencia del Grupo Financiero Banamex, tras concretarse la compra del 25% de la institución. Su nombre no sólo está ligado al sector financiero, sino también a la aviación, la hotelería y la infraestructura portuaria.

Inicio de su trayectoria y paso por Inbursa

Su carrera comenzó en Wall Street y muy pronto regresó a México para fundar Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa en la que se desempeñó como socio y director general hasta 1992. Ese mismo año la firma se fusionó con Grupo Financiero Inbursa, del Ingeniero Carlos Slim, donde permaneció hasta 1997.

Ese fue el año en que lanzó Promecap, empresa de capital privado que hoy administra miles de millones de dólares en inversiones y que se ha convertido en una de las plataformas más influyentes en el desarrollo de proyectos estratégicos para la economía mexicana, Chico Pardo es el director general.

En 2003 adquirió una participación mayoritaria en el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que opera nueve terminales en México, incluido el Aeropuerto de Cancún, además de aeropuertos en Colombia y Puerto Rico. Desde entonces, se mantiene como presidente del consejo de administración.

Chico Pardo en Grupo Carso

Además, Chico Pardo es miembro del Consejo de Administración en Grupo Carso, de hecho lleva 34 años como consejero.

Expansión empresarial

Su portafolio incluye inversiones en operaciones portuarias a nivel global a través de la compañía Carrix, de la que es el mayor accionista individual desde 2014. También ha impulsado proyectos en el sector hotelero de lujo, con más de 12 mil habitaciones administradas en alianza con marcas internacionales como Four Seasons, Rosewood, Hyatt y One & Only.

Paralelamente, ha incursionado en otros sectores, como medio ambiente y servicios, con adquisiciones estratégicas que lo posicionan como un inversionista clave en infraestructura y desarrollo sostenible.

Fortuna y reconocimientos

De acuerdo con el ranking 2025 de Forbes, Chico Pardo ocupa la octava posición entre las personas más ricas de México, con una fortuna estimada en 3 mil 500 millones de dólares, cifra respaldada principalmente por su participación en ASUR.

Su influencia va más allá de los negocios. Ha sido presidente del Patronato de la Universidad Iberoamericana, miembro del comité de inversiones del Fondo de Pensiones de la ONU y parte del consejo global de la Kellogg School of Management. Asimismo, presidió el capítulo México de la Légion d’Honneur Française, fortaleciendo vínculos académicos, económicos y culturales entre ambos países.

Formación académica

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por la Kellogg School of Management de Northwestern University, institución donde actualmente participa como Life Trustee.

Visión empresarial

Chico Pardo se describe como un emprendedor convencido de que México necesita infraestructura de clase mundial, particularmente en el sector portuario. Su estilo de gestión lo ha convertido en uno de los líderes del capital privado más destacados del país y, a partir de ahora, en una de las figuras clave en el futuro de Banamex.

