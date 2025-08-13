GENERANDO AUDIO...

Ferromex y Bartlett inauguran terminal en Pesquería, Nuevo León. Foto: Especial

Ferromex y Bartlett iniciaron operaciones en su nueva terminal agrícola en Pesquería, Nuevo León, con capacidad para atender más de 120 mil toneladas de granos al mes.

El primer tren ingresó el 9 de julio con 115 carros y más de 11 mil 500 toneladas, consolidando una inversión superior a 52 millones de dólares. El acto inaugural se realizó el 13 de agosto ante socios, usuarios y actores clave del sector.

Inversión y eficiencia en la cadena de suministro

El proyecto de GMXT incluyó un circuito ferroviario tipo loop que permite descargar hasta 120 carros en sólo 10 horas, con una inversión de 18 millones de dólares. La instalación atenderá seis silos de 12 mil toneladas cada uno, reforzando el abasto de maíz, trigo y derivados para la industria molinera, pecuaria y de la tortilla en el noreste del país.

El circuito de 6 km conecta la terminal con la industria, incluyendo un tramo semicircular de 2.5 km alrededor de las 40 hectáreas de la instalación. La colaboración entre GMXT y Bartlett busca garantizar seguridad, eficiencia y crecimiento del mercado agrícola en la región.

“Nos entusiasma trabajar juntos para construir una sólida cadena de suministro para nuestros clientes actuales y nuevos. Vemos un potencial increíble en la asociación con GMXT y la combinación de nuestras fortalezas, estoy seguro de que este proyecto será la puerta para nuevas oportunidades en el futuro”. Felipe de Jesús Torres, Director General de Bartlett Mexico.

Por su parte, Daniel Doria, Director General Comercial de GMXT, señaló que la terminal es un ejemplo de cómo la infraestructura ferroviaria puede detonar el crecimiento de empresas del sector alimenticio.

“La colaboración entre GMXT y Bartlett nos llena de orgullo y es un ejemplo más de cómo generar cambios en beneficio de México. Nuevo León tiene hoy infraestructura ferroviaria única que permitirá detonar aún más el crecimiento de diversas empresas vinculadas con el sector alimenticio, asegurando el abasto oportuno de maíz y trigo para sus procesos productivos”. Daniel Doria, Director General Comercial de GMXT

Sobre Bartlett y GMXT

Bartlett, fundada en 1907 y parte de Savage desde 2018, se especializa en adquisición, almacenamiento, transporte y comercialización de granos, siendo clave en la importación de Estados Unidos a México.

Grupo México Transportes (GMXT) es líder en transporte terrestre, con la mayor conectividad en México, operaciones en Texas y Florida, y cobertura en puertos y cruces fronterizos estratégicos.

Savage, con sede en Utah, apoya a sus empresas en más de 200 ubicaciones globales para fortalecer la cadena de suministro internacional de alimentos y combustibles renovables.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]