Crea tu calendario financiero y evítate sorpresas con gastos no contemplados

Representar gráficamente tus movimientos ayudará a organizarte. Fotos: Shutterstock

Ya en otras ocasiones te hemos hablado sobre la importancia de realizar un presupuesto mensual para mantener tus finanzas sanas, evitando los gastos innecesarios que pudieran perjudicar tu cartera, por lo que ahora en Unotv.com te contaremos sobre otra herramienta que te será de ayuda, el calendario financiero.

Y es que por mucho que tengamos distribuido el dinero para no gastar más de lo que podemos, en muchas ocasiones se vuelve “letra muerta” al no pasar a la acción, pues podría ser que se nos olvide hacer algún pago y ya nos generó intereses, que por supuesto no habíamos contemplado.

Es ahí justamente donde entra este instrumento que, apoyado en tu presupuesto mensual, te dará ese respiro financiero que tanto esperas para que por fin tu sueldo logre rendir hasta fin de mes.

¿Cómo armar un calendario financiero?

Realmente esta herramienta no es tan complicada, pues en términos simples, se trata de un calendario cuya función será mostrarte gráficamente cómo repartirás el dinero durante el mes, para que no te agobie la posibilidad de olvidar algo.

Además, te ayudará a anticiparte a algún vencimiento, dándote la posibilidad de contar con los recursos, o a algo que no tenías contemplado, pues la idea es que lo tengas en un lugar accesible para ti. Para crearlo sólo sigue estos pasos:

1. Define tu formato y estilo

Antes que nada tienes que elegir cómo harás tu calendario, en qué material y de qué tipo será, ya que puedes usar desde una agenda libreta hasta una pizarra o el calendario de tu propia computadora, celular o tableta electrónica, todo dependerá de tu estilo.

Una vez que elegiste cómo lo quieres sólo te falta definir los datos que agregarás a cada “evento”, siendo por lo general el concepto y la cantidad, que podría ayudarte pautarlos un par de días antes de la fecha de vencimiento, para darte un margen, aunque también podrías añadir si lo pagas en sucursal o por transferencia, pues podría ayudarte a organizarte en caso de que se te junten varios.

2. Grafica tu presupuesto

Ahora sí viene lo bueno, pues en este paso es donde deberás pasar tu presupuesto a la parte gráfica, ya sea en pósit, tarjetas, eventos digitales o con el marcador, según el formato que elegiste, pero siempre siguiendo la organización de gastos que realizas para cada mes.

Al igual que tu presupuesto, lo mejor es separar por secciones cada transacción según su categoría, que incluso podrías darles colores diferentes para diferenciarlas, divididas en las siguientes, según recomienda la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef):

Ingresos

Deudas

Pagos fijos (servicios, seguros, útiles escolares)

Gastos anticipados (regalos, festejos, viajes)

Ahorro

Además, el organismo federal aconseja en este punto realizar, al menos una vez al mes, el “día de no gastar”, en que no se adquiera absolutamente nada, preparando incluso la comida en casa. Apunta que hay quienes dedican a este concepto una jornada a la semana, especialmente los fines de semana.

3 Pon la alarma

Por otro lado, ya sea que tengas tu pizarrón en una pared junto al escritorio o a un lado del refrigerador, no está de más que programes recordatorios en tu teléfono móvil o tu Tablet para que no se te pase nada.

Aunque en este punto dirás, por qué no hacerlo desde un principio en el teléfono y crear al mismo tiempo los recordatorios, te recordamos que el formato es según lo que te acomode, pues hay a quienes se les olvidan las cosas aún teniéndolas en el celular al no ser visibles todo el tiempo, como lo podría ser un calendario de papel o cartón pegado en una pared del comedor.

Fechas a recordar

Por último, la Condusef apunta algunas fechas importantes por mes que debes tener en cuenta y poner en tu calendario para que no tengas “boquetes” en tu presupuesto, pues vienen con gastos anticipados:

Mes Evento Enero Pago anual de servicios básicos (predial, agua) Febrero Día del amor y la amistad Marzo Semana Santa Abril Declaración de impuestos anual Mayo Día de la Madre Junio Día del Padre Julio Vacaciones de verano Agosto Regreso a clases Septiembre Día de la Independencia Octubre Halloween Noviembre Día de muertos y Buen Fin Diciembre Navidad

Ahora sí, ya con tu calendario estás más cerca de tener finanzas sanas, pues te falta seguirlo, mientras que si quieres dar otro paso también te convendría hacerte del hábito del ahorro con estos consejos.