Foto: Cuartoscuro.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una leve mejora en el crecimiento económico de México este 2025, al pasar de 0.2% a 1.0%, antes de repuntar ligeramente el próximo año, advirtiendo al mismo tiempo que se necesitan medidas fiscales y estructurales para asegurar la estabilidad económica a largo plazo.

Crecimiento de México, empañadas por tensiones comerciales

Las perspectivas para la segunda economía más grande de América Latina se ven empañadas por las tensiones comerciales, las deficiencias de infraestructura y las vulnerabilidades fiscales, declaró el organismo internacional.

El FMI señaló que los riesgos para la estabilidad financiera del país parecen ser bajos y que las perspectivas económicas podrían mejorar si la demanda estadounidense es más fuerte de lo previsto y si México logra una revisión favorable de su acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

El organismo internacional proyecta un crecimiento del PIB del 1.0% para este 2025, desde el 1.4% en 2024, antes de alcanzar el 1.5% en 2026.

También indicó que la relación deuda pública bruta/PIB de México podría aumentar al 61.5% para 2030 con las políticas actuales.

El historial de México de políticas y marcos de política muy sólidos también ha demostrado ser un activo importante a medida que el país navega en el incierto entorno económico. Se espera que el crecimiento se acelere ligeramente en 2026, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirá sintiéndose.

Más medidas de reducción del déficit

Se necesitan más medidas de reducción del déficit y políticas para evitar nuevas subidas de la deuda pública y crear margen fiscal para responder a posibles shocks, señaló el FMI.

El Gobierno mexicano pronostica un crecimiento para el próximo año de entre el 1.8% y el 2.8%, mientras que su déficit presupuestario se reducirá ligeramente al 4.10% el próximo año.

El FMI recomienda a México fijar como objetivo un déficit fiscal del 2.5% para 2027 y adoptar medidas para mejorar la credibilidad fiscal.