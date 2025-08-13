¿Cómo solicitar el Crédito Mujer Efectivo en Fonacot y cuáles son los requisitos?
Para impulsar el bienestar económico y patrimonial de las trabajadoras formales, el Instituto Fonacot cuenta con el Crédito Mujer Efectivo 2025, un financiamiento diseñado para apoyar a mujeres con empleo formal a adquirir bienes de consumo duradero y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Beneficios del Crédito Mujer Efectivo 2025
Este esquema ofrece ventajas exclusivas para facilitar el acceso al financiamiento:
- Tasas de interés preferenciales
- Plazos de 6, 12, 18, 24 y 30 meses
- Sin comisión por apertura
- Depósito directo a la cuenta bancaria de la solicitante
- Pago vía nómina
- Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad total y permanente (mayor al 75%).
Requisitos para solicitar el Crédito Mujer Efectivo 2025
Para acceder a este crédito, la trabajadora debe:
- Laborar en un Centro de Trabajo afiliado a Fonacot
- Ser mayor de 18 años
- Tener mínimo 6 meses de antigüedad en el empleo actual (o experiencia continua en dos o más centros de trabajo con máximo 5 días hábiles de separación)
- Contar con número de celular y dos referencias personales
- Tener correo electrónico personal
- Percibir al menos un salario mínimo vigente en la zona central del país
Las solicitantes tienen que presentar en original:
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte; para extranjeras, tarjeta de residente permanente)
- Estado de cuenta bancario (no mayor a 3 meses) con CLABE de 18 dígitos y nombre completo
- Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, predial, gas, internet, TV por cable, estado de cuenta bancario, Afore, Infonavit o Fovissste)
- Últimos 4 recibos de nómina consecutivos, cuyo último no exceda de 16 días previos al trámite (o 31 días en pagos mensuales)
En casos específicos, Fonacot podrá pedir documentos adicionales como constancias laborales, comprobantes de percepciones fijas o semanas cotizadas en el IMSS.
¿Cómo solicitar el Crédito Mujer Fonacot?
El proceso para solicitar el Crédito Mujer Efectivo es el siguiente:
- Ingresa al siguiente link, con tu número de cliente Fonacot, para agendar una cita
- En caso de no contar con el número de cliente, genera un prerregistro (entra al siguiente link) teniendo a la mano:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Número de Seguridad Social (NSS)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Comprobante de domicilio
- Número telefónico de dos referencias personales
- Acudir con los documentos originales y copias para concluir el trámite