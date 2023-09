Foto deportiva, un negocio en ascenso

Escondido entre la yerba, Alejandro mira venir a los corredores, ajusta su lente y “dispara”.

“Tomo todo tipo de actividad, le digo como fotografía de acción, pero me especializo en running”. Alejandro Ocaña, fotógrafo



A él también le gustaba correr, pero no hay evidencia de sus logros deportivos, porque en aquel tiempo los fotógrafos escaseaban.



“Me di cuenta que, me hubiera gustado tener buenas fotos de mis carreras y busqué la manera de dar lo que a mí me hubiera gustado que me dieran en las carreras”. Alejandro Ocaña, fotógrafo

Juan Pablo también fue corredor, se dio cuenta que la fotografía deportiva solamente era para los deportistas de élite… y quiso cambiar las cosas.

“La gente busca una foto profesional para tener plasmado un recuerdo de todo lo que ha hecho, al final del día el objetivo de un fotógrafo es contar una historia, nosotros queremos contar esa historia”. Juan Pablo Rincón, fotógrafo

Calcula que desde entonces, cada vez más fotógrafos se suman a esta actividad.

“Cuando yo empiezo, que fue hace casi ya 10 años, te puedo decir que éramos a lo mucho tres o cuatro fotógrafos, pero el día de hoy, podemos ver alrededor de 150 fotógrafos”. Juan Pablo Rincón, fotógrafo

A las corredoras amateurs como Mónica y Caro, les gusta mirarse y mostrar sus logros.

“Se me hace muy cool creo que reflejan el esfuerzo que cada uno viene a dejar aquí“. Mónica Cruz, corredora amateur “Ahorita estoy corriendo con mi hermano, tener una foto corriendo me llena mucho, me hace revivir el momento”. Caro, corredora amateur

Y aunque fotógrafos como Alejandro y Juan invierten para tener un equipo profesional, consideran que una fotografía no es cara.

“Creo que hay un promedio entre 50 y 120, 130 pesos, para una foto”. Alejandro Ocaña, fotógrafo

“Hay precios desde 30 pesos hasta 200 pesos una fotografía”. Juan Pablo Rincón, fotógrafo



Los corredores ya no solamente buscan llegar a la meta, también están atentos al accionar de la lente.

“Ves al fotógrafo y das un poco más y sonríes, y sonreír cuando estas cansado te devuelve mucha energía”. Caro, corredora amateur