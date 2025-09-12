Gastarías más de 16 mil pesos al mes por tomar refresco, explica Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo funcionará el llamado “impuesto saludable” a las bebidas azucaradas, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Aclaró que no busca recaudar más dinero, sino reducir el consumo de refrescos, debido a su vínculo con diabetes e hipertensión.

¿Cuánto cuesta tomar un refresco diario?

Durante su conferencia, Sheinbaum hizo un cálculo para ejemplificar el gasto mensual de quienes consumen refrescos todos los días.

Una lata de 355 ml , con precio de 20 pesos , significa gastar 600 pesos al mes . Con el nuevo impuesto de 50 centavos más por lata , el gasto sube a 650 pesos

, con precio de , significa gastar . Con el nuevo impuesto de , el gasto sube a Una botella de 600 ml, con precio promedio de 25 pesos, representa 750 pesos al mes. Con el aumento de 1 peso por unidad, el gasto asciende a 780 pesos

“750 pesos que estás utilizando de tu bolsillo para comprar al mes refresco (…) Si cuesta un peso más, pues son 30 pesos más, ¿no? O sea, con que dejes de comprar una de estas, dos, ya te ahorraste”, señaló la mandataria.

Es decir, si compras tres refrescos diarios de 600 mil para cada una de las comidas, estarías gastando 546 pesos a la semana y 16 mil 380 al mes.

Objetivo: menos consumo, no más recaudación

La presidenta de México insistió en que el fin del impuesto es desalentar el consumo de bebidas azucaradas: “El objetivo no es recaudatorio, no es que haya más recursos para destinarlos al sector salud, sino que se consuma menos”, subrayó.

No obstante, aclaró que si la gente sigue comprando lo mismo, lo recaudado irá a un fondo de salud ya establecido en el Presupuesto de Egresos.

De acuerdo con Sheinbaum, el dinero del impuesto saludable se usará para:

Prevención de enfermedades

Investigación médica

Atención de diabetes e hipertensión

“Lo que queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude a la salud. Lo que buscamos es prevención, atención y menos consumo de refrescos”, enfatizó.

