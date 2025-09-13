Gobierno discrimina a la economía social, advierten especialistas

GENERANDO AUDIO...

La economía social genera más de un millón de empleos al año en comunidades indígenas y zonas rurales.

“Aporta el 74 % del PIB forestal; el 37 % de la agricultura y el 6 % de los servicios financieros y de seguros, solamente por mencionar algunos de los sectores donde está presente”

Adriana Gómez Chico / Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Pero el gobierno tiene poco interés en apoyarlas, aseguran expertos.

“Sí tiene que haber al menos una voluntad presupuestal y apostarle a estos territorios, no la hay, acabamos de ver el presupuesto, el paquete de presupuesto no es prioritario y eso también es un poquito contradictorio porque en el discurso parece que sí, pero luego lo ves en los números y parece que no”

Alberto Irezabal / dir. Centro Internacional de Investigación de Economía Social Universidad Iberoamericana

Asimismo, acusaron que, desde hace siete años, el Gobierno federal ha abandonado a cooperativas, agricultores y productores que aportan el 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Un fondo de fomento a la economía social que no hay, y que no ha habido, y que tiene que haber, financiar las propias instituciones. La institución encargada del tema se quedó sin presupuesto, y ha vivido sin presupuesto los últimos siete años, y antes tenía el presupuesto mínimo”

Alexandra Haas / dir. OXFAM México

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en el país hay cinco mil empresas sociales, y se encuentran principalmente en el sur-sureste. Unidades que podrían tener un crecimiento exponencial si tuvieran apoyos.

“La economía social, a nivel nacional aporta el 1.6 por ciento del PIB […] no llega a tener, o a haber desarrollado ya, el potencial que ha desarrollado en otros países donde llega a ser incluso el 10 por ciento del Producto Interno Bruto”

Adriana Gómez Chico / Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Apoyar la economía social ayudaría a bajar los índices de pobreza y pobreza extrema en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde las personas en dicha condición suman casi 10 millones.