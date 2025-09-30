Grupo Carso firma contrato con Pemex para perforación de pozos en Campo Ixachi
Grupo Carso, a través de sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1, firmó este lunes 29 de septiembre un Contrato de Servicios Desarrollados y Financiados con Pemex para la perforación de pozos en el Campo Ixachi, ubicado en Veracruz, informó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El acuerdo establece que se perforarán y terminarán hasta 32 pozos en un plazo de tres años. De cumplirse en su totalidad, el contrato alcanzaría un monto máximo de 1,991 millones de dólares (mdd).
Grupo Carso financiará a Pemex en Campo Ixachi
Grupo Carso financiará las operaciones, ya que Pemex comenzará a pagar hasta enero de 2027. El esquema de pago será en 21 mensualidades por cada pozo entregado. Para esa fecha se estima que ya estén en producción 12 pozos de este acuerdo.
El Campo Ixachi es considerado uno de los más importantes del país. Actualmente, produce cerca de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas al día, lo que equivale a 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente. Hasta hoy se han perforado 28 pozos a más de 7,600 metros de profundidad, con la participación de las subsidiarias de Grupo Carso.
Experiencia de Grupo Carso en perforación
Las subsidiarias de Grupo Carso cuentan con más de 18 años de experiencia en perforación terrestre, marina y construcción de plataformas. Tienen 19 equipos de perforación terrestre y tres equipos marinos, entre ellos un Jack up y dos semi-sumergibles de última generación.
En procesos anteriores, Grupo Carso también participó en campos estratégicos, como Quesqui e Ixachi, donde mantiene saldos pendientes de cobro por trabajos realizados para Pemex.
Las subsidiarias de Grupo Carso fueron los únicos postores en esta licitación para el desarrollo del Campo Ixachi.