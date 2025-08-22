Grupo México ampliará su flota Ferromex este año con 120 locomotoras

GENERANDO AUDIO...

Con una inversión superior a los 7 mil 200 millones de pesos, Grupo México Transportes (GMXT) anunció la incorporación de 120 locomotoras a su red ferroviaria, con lo que impulsará sectores clave como el agrícola, automotriz, intermodal, mineral-metales, cemento y energía, consolidando al ferrocarril como un medio sustentable y estratégico en el país.

De acuerdo con la empresa, 90 locomotoras ya operan en la red ferroviaria nacional, a través de su operador, Ferromex, mientras que las 30 restantes llegarán antes de que termine el año.

Conectividad en 24 estados y Estados Unidos

El plan de GMXT tiene como meta incrementar la participación del ferrocarril en el mercado terrestre de carga, lo que permitirá fortalecer los corredores comerciales que cruzan 24 estados de México y conectan con Estados Unidos mediante seis cruces fronterizos.

Mientras que uno de los puntos clave es el Ferrobuque, que enlaza Coatzacoalcos, Veracruz, con Mobile, Alabama, una ruta estratégica para el intercambio comercial.

La nueva flota también reforzará la atención de los puertos de Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Manzanillo, Altamira, Veracruz y Coatzacoalcos, considerados nodos esenciales para la exportación e importación de mercancías.

Toda vez que la compañía aseguró que esta inversión fortalecerá la logística de sectores que impulsan la seguridad alimentaria y energética, además de consolidar la posición de México en la producción de bienes de consumo, autopartes y automóviles.

En tanto que, como líder en el mercado ferroviario, Grupo México subrayó su compromiso de ofrecer un servicio eficiente y flexible, capaz de responder a los retos del comercio en la región. La ampliación de la flota de Ferromex se perfila como un paso decisivo en la modernización del transporte terrestre en México y Norteamérica.