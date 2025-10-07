Grupo México asegura que compra de Banamex no elevará su deuda

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Grupo México informó este martes que, en caso de que se acepte su oferta por Banamex, la operación no implicará un incremento significativo de su deuda, ya que el financiamiento máximo estimado sería menor a 2 mil millones de dólares, monto cubierto con sus líneas de crédito ya autorizadas.

Foto: Grupo México

Detalles de la oferta por Banamex

La compañía precisó que su propuesta por el 100% de las acciones de Banamex, presentada el 3 de octubre, contempla que Grupo México conservaría el 60% del valor total de la inversión, mientras que el resto sería adquirido por inversionistas privados mexicanos.

Además, adelantó que en una etapa posterior podría realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) para democratizar y ampliar la bursatilidad del capital.

Sin incremento en la deuda y con enfoque en disciplina financiera

Grupo México subrayó que el nivel de endeudamiento neto tras la eventual compra sería de 375 millones de dólares, equivalente al 0.1 veces su EBITDA, manteniendo así su solidez financiera y una posición de bajo riesgo crediticio.

La empresa reiteró que la posible adquisición de Banamex no alteraría sus planes de inversión en las divisiones de Minería, Transporte e Infraestructura, los cuales continuarán operando conforme a su calendario y objetivos establecidos.

Proceso y periodo de revisión

Grupo México estableció un plazo de 10 días para que Citigroup consulte con su Consejo de Administración y principales accionistas antes de emitir una respuesta a la oferta.

El grupo señaló que se atenderán las disposiciones regulatorias de Estados Unidos y las obligaciones fiduciarias correspondientes durante el proceso.

La empresa puntualizó que no contempla aumentar su oferta por el 100% de las acciones, la cual sería 25% superior a la presentada por Citigroup para una eventual venta parcial.

Asimismo, indicó que de concretarse la operación, Banamex conservaría a su equipo directivo actual y se crearían nuevos comités especializados para garantizar una transición ordenada.