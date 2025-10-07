Se desploman acciones de Grupo México tras oferta por Banamex

GENERANDO AUDIO...

Grupo México. Foto: Reuters

Las acciones de Grupo México se desplomaron este lunes más de 15%, registrando una de sus peores jornadas en la historia, luego de que la compañía confirmara su oferta para adquirir Grupo Financiero Banamex, propiedad de Citi.

Los títulos del conglomerado —con operaciones en los sectores minero, ferroviario y de infraestructura— retrocedieron hasta 135.5 pesos por acción, desde un máximo histórico alcanzado el viernes de 161.29 pesos, lo que provocó que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayera 2.75%.

Grupo México lanza oferta por Banamex

El pasado viernes por la tarde, Grupo México informó que presentó una oferta vinculante para comprar hasta el 100% de Banamex, el negocio de banca minorista que Citi mantiene en México.

La propuesta ocurre una semana después de que el empresario Fernando Chico Pardo cerrara un acuerdo para adquirir 25% del banco, lo que había generado expectativas sobre una posible asociación.

Inversionistas reaccionan con incertidumbre

El anuncio generó preocupación en los mercados, según analistas de JP Morgan, quienes advirtieron sobre el riesgo y la falta de sinergias entre la minería y la banca.

“El anuncio introduce una renovada incertidumbre y riesgo. Se trata de un negocio muy diferente a las actividades actuales en Grupo México”, JP Morgan

Por su parte, Scotiabank destacó que una adquisición de esta magnitud podría dificultar que los inversionistas comprendan la estrategia de largo plazo del conglomerado:

“No vemos sinergias, y una adquisición de este tipo dificultará que los inversionistas comprendan la estrategia a largo plazo de la compañía y cómo se tomarán las decisiones de asignación de capital en el futuro”