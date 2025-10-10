GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Citi anunció un acuerdo con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo para la compra del 25% de las acciones de Grupo Financiero Banamex, con lo que avanza en su proceso de desinversión en México. Sin embargo, la decisión generó reacción de Grupo México, que lamentó el rechazo de su propuesta, al considerar que ofrecía mejores condiciones.

De acuerdo con Citi, la transacción contempla que una empresa propiedad total de Chico Pardo y su familia inmediata adquiera alrededor de 520 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 25% del capital social de Banamex, a un precio fijo de 0.80 veces el valor contable según los PCGA locales al cierre.

Esto equivale aproximadamente a 42 mil millones de pesos (unos 2 mil 300 millones de dólares).

La operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes en México y se espera que concluya durante el segundo semestre de 2026.

Citi mantiene su plan de salida de Banamex

El grupo financiero estadounidense reiteró que la venta parcial de Banamex forma parte de su estrategia global de simplificación, y que continúa con los preparativos para una Oferta Pública Inicial (OPI) con la que colocará el resto de las acciones del banco en el mercado de valores.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada con Fernando Chico Pardo y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, informó la empresa.

Lo que sigue para Banamex

Con esta decisión, Citi avanza en su plan para separar sus operaciones de banca de consumo y empresarial en México. La venta parcial a Chico Pardo y la futura OPI permitirán que Banamex se mantenga como una institución con capital mayoritariamente mexicano, aunque bajo una estructura accionaria diversificada.

Una vez concretada la transacción, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex, mientras que Ignacio Deschamps continuará como presidente del Banco Nacional de México y Manuel Romo como director general.

Reacción de Grupo México

Tras el anuncio, Grupo México emitió un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el que expresó su desacuerdo con la decisión de Citi, asegurando que su oferta cumplía con todos los requisitos regulatorios y ofrecía una mejor propuesta económica.

“Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país”, señaló la empresa en su comunicado.

De acuerdo con el grupo encabezado por Germán Larrea, su propuesta contemplaba la compra del 100% de Banamex, garantizando que el banco regresara por completo a manos mexicanas.

“Fuimos informados por Citi que decidió rechazar nuestra oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex, a un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo el 25%”, agregó la compañía.