Grupo México presenta oferta para comprar el 100% de Banamex. Foto: Reuters

Grupo México informó que presentó una oferta vinculante para adquirir hasta el 100% de Banamex, con condiciones que, aseguró, resultan más atractivas para Citi. La propuesta busca que el banco permanezca bajo un grupo mayoritariamente mexicano y garantizar la continuidad de sus operaciones en el país.

De acuerdo con el comunicado, la compra se plantea bajo dos esquemas: adquirir el 25% del capital a un múltiplo de 0.85 veces su valor en libros y el 75% restante a un múltiplo de 0.80. Si la familia Chico Pardo, que recientemente acordó con Citi la compra del 25%, decide mantener esa participación, la oferta se ajustaría a la adquisición del 75% restante bajo las mismas condiciones.

Grupo México busca control total de Banamex

La intención de la empresa es colocar a Banamex y sus subsidiarias bajo el control de Grupo México, con el fin de dar mayor acceso al crédito para familias y empresas del país. Además, el grupo destacó que esta operación permitiría que el banco se regule solo por autoridades financieras mexicanas y recupere su competitividad en el sistema financiero nacional.

Entre las prioridades señaladas en la oferta está el cuidado de la plantilla laboral de Banamex y la conservación de su equipo directivo, con el objetivo de garantizar una transición fluida y certidumbre para los clientes.

Posible participación de otros inversionistas mexicanos

Aunque Grupo México busca quedarse con el control accionario, señaló que en el futuro podrían sumarse afores y otros inversionistas mexicanos, manteniendo siempre la opción de que Fernando Chico Pardo y su familia conserven su participación del 25%.

La propuesta también incluye el compromiso de mantener en México la colección de arte de Banamex, así como preservar los edificios coloniales que forman parte del patrimonio cultural del banco.

Apenas el 24 de septiembre de 2025, una compañía de Fernando Chico Pardo y su familia se informó que compraría el 25% de la participación accionaria de Banamex.

La operación, que aún requiere autorizaciones regulatorias, se preveía que concluyera en la segunda mitad de 2026.

Banamex, un banco emblemático de México

Con más de un siglo de historia, Banamex es considerado una institución clave en el sistema financiero. Es líder en créditos al consumo, cuenta con una de las bases de depósitos más robustas del mercado y mantiene sólidos niveles de capitalización y control de riesgos.

Grupo México subrayó que esta oferta refleja su “inquebrantable confianza en el presente y futuro del país”, respaldada por sus inversiones en minería, transporte e infraestructura, donde es líder a nivel nacional e internacional.