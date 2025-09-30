GENERANDO AUDIO...

El Grupo Mundo Maya recibió el distintivo “Hecho en México” por parte de la Secretaría de Economía este lunes, como reconocimiento a su contribución a la identidad productiva nacional y a la promoción de servicios con calidad internacional.

Durante la entrega, Bárbara Botello, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México, destacó que este distintivo refleja la confianza en la creatividad y disciplina de las y los trabajadores del país. Señaló que la distinción convierte a empresas como Mundo Maya en embajadoras de la identidad productiva de México.

El director general de Grupo Mundo Maya, Héctor Velasco, resaltó la importancia de reconocer no solo a los productos fabricados en México, sino también a los servicios de calidad internacional. Subrayó que la distinción impulsa la gastronomía, la cultura y la promoción turística, consolidando a la empresa como referente competitivo frente a cualquier servicio en el mundo.

Participación en El Buen Fin 2025

Además del reconocimiento, se anunció que Grupo Mundo Maya participará en El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Velasco adelantó que buscarán alianzas con aerolíneas, el Tren Maya y otros prestadores de servicios para ofrecer paquetes incluyentes y accesibles durante la temporada de promociones.

La Secretaría de Economía continuará entregando el distintivo “Hecho en México” a empresas que fortalezcan la identidad nacional a través de productos y servicios de calidad reconocidos dentro y fuera del país.