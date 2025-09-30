Grupo Mundo Maya recibe el distintivo “Hecho en México”

| 21:14 | Alberto Manuel Rodríguez | UnoTV

El Grupo Mundo Maya recibió el distintivo “Hecho en México” por parte de la Secretaría de Economía este lunes, como reconocimiento a su contribución a la identidad productiva nacional y a la promoción de servicios con calidad internacional.

Durante la entrega, Bárbara Botello, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México, destacó que este distintivo refleja la confianza en la creatividad y disciplina de las y los trabajadores del país. Señaló que la distinción convierte a empresas como Mundo Maya en embajadoras de la identidad productiva de México.

El director general de Grupo Mundo Maya, Héctor Velasco, resaltó la importancia de reconocer no solo a los productos fabricados en México, sino también a los servicios de calidad internacional. Subrayó que la distinción impulsa la gastronomía, la cultura y la promoción turística, consolidando a la empresa como referente competitivo frente a cualquier servicio en el mundo.

Participación en El Buen Fin 2025

Además del reconocimiento, se anunció que Grupo Mundo Maya participará en El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Velasco adelantó que buscarán alianzas con aerolíneas, el Tren Maya y otros prestadores de servicios para ofrecer paquetes incluyentes y accesibles durante la temporada de promociones.

La Secretaría de Economía continuará entregando el distintivo “Hecho en México” a empresas que fortalezcan la identidad nacional a través de productos y servicios de calidad reconocidos dentro y fuera del país.

Te recomendamos:

Nuevas reglas para el transporte de combustibles generan incertidumbre y dudas: Amexgas

Negocios

Nuevas reglas para el transporte de combustibles generan incertidumbre y dudas: Amexgas

Grupo Carso firma contrato con Pemex para perforación de pozos en Campo Ixachi

Negocios

Grupo Carso firma contrato con Pemex para perforación de pozos en Campo Ixachi

¿Te equivocaste al fijar tu límite de transferencias MTU? Conoce la solución

Negocios

¿Te equivocaste al fijar tu límite de transferencias MTU? Conoce la solución

Informalidad laboral sube a 54.8 % en México; en 2024 fue de 54.3 %

Negocios

Informalidad laboral sube a 54.8 % en México; en 2024 fue de 54.3 %

Etiquetas: ,