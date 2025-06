GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Si estás buscando empleo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ésta es tu oportunidad y es que se anunciaron diversas vacantes.

La SEP lanzó una serie de convocatorias dirigidas a quienes deseen ingresar al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Los puestos de trabajo incluyen jefaturas y puestos de subdirección y dirección con sueldos que van desde los 26 mil hasta los 73 mil 901 pesos brutos mensuales.

SEP lanza múltiples convocatorias

La secretaría que preside Mario Delgado Carillo diseñó tres tipos de convocatorias: para todo aquel que quiera incorporarse al servicio público, personas jóvenes de hasta 29 años y sólo mujeres.

Esta convocatoria es la más amplia, ya que ofrece seis puestos de trabajo, como la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, con un salario de 73 mil 901 pesos mensuales, el perfil requiere contar con licenciatura en Ciencias Sociales, Administrativas o Educación y Humanidades.

A su vez, se solicita una persona para la Subdirección de Relaciones Bilaterales, con un 39 mil 78 pesos mensuales, puesto en el que se requiere un perfil con carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Relaciones Internacionales, Derecho o Educación; en este caso se necesita tener un nivel de inglés experto.

Las otras cuatro vacantes corresponden a jefaturas de departamento: de Instituciones Particulares Acreditadas, de Registro y Gestión, de Control Escolar y de Operación y Control Interno C. En estos casos, los sueldos van desde los 26 mil hasta los 33 mil 584 pesos mensuales.

La segunda convocatoria incluye una Subdirección de Instituciones Particulares de Educación Superior y una Jefatura de Departamento de Inspección de Instituciones, con salarios mensuales de 39 mil 78 pesos y 33 mil 584 pesos, respectivamente.

En el caso de esta convocatoria, sólo se ofrece una vacante: para Jefatura de Departamento de Convenios, con un sueldo de 33 mil 584 pesos mensuales.

Requisitos generales

Para ser parte del proceso de selección se requiere contar con título o cédula profesional. A ello, hay que sumar que se necesita ser ciudadano mexicano en pleno en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.

No haber sido sentenciado por delitos dolosos, no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. No desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal.

Registro de aspirantes

La inscripción o el registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 18 de junio al 02 de julio de 2025, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes.