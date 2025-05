GENERANDO AUDIO...

Cómo evitar compras compulsivas en el Hot Sale 2025. Shutterstock//ilustrativa.

Con el inicio del Hot Sale 2025, miles de personas en México se preparan para aprovechar las promociones en línea. Sin embargo, el evento también incrementa el riesgo de realizar compras impulsivas que pueden generar endeudamiento o adquisición de productos innecesarios.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señala que más del 80% de los consumidores ha realizado alguna compra no planeada durante campañas como el Hot Sale. Esto se debe a estrategias de marketing agresivo, ofertas con tiempo limitado y la sensación de urgencia conocida como FOMO (Fear Of Missing Out).

Cómo hacer compras inteligentes durante el Hot Sale 2025

La recomendación principal para evitar gastos innecesarios es elaborar una lista de productos necesarios y establecer un presupuesto definido antes de iniciar cualquier transacción. Este paso permite tener claridad sobre las verdaderas prioridades y evitar caer en promociones engañosas.

Especialistas sugieren comparar precios con anticipación para identificar si los descuentos ofrecidos durante el evento son reales. Herramientas como Profeco Monitor permiten visualizar precios históricos y comprobar variaciones.

También es recomendable configurar alertas de productos específicos para recibir notificaciones en tiempo real cuando bajen de precio, lo cual facilita la toma de decisiones informadas.

Protección al consumidor: lo que debes revisar antes de comprar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emite recomendaciones para quienes participan en el Hot Sale 2025. Entre ellas, se destaca la importancia de comprar en sitios con medidas de seguridad, como páginas que empiecen con “https” y muestren el candado de seguridad en el navegador. Asimismo, se recomienda verificar si el sitio cuenta con el Distintivo Digital Profeco.

Profeco también aconseja revisar las políticas de devolución y garantía, así como los términos y condiciones de las promociones. Los compradores deben asegurarse de contar con una orden de compra que detalle las características del producto, precio y condiciones de envío.

Además, la dependencia sugiere consultar el monitoreo de tiendas virtuales disponible en el portal oficial de Profeco para verificar que los comercios digitales cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Qué hacer si un proveedor incumple

Profeco ofrece diversas vías para presentar denuncias en caso de incumplimientos:

Correo: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Conciliaexprés en caso de desacuerdos con proveedores

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

y Redes sociales: Twitter (@AtencionProfeco) y Facebook (ProfecoOficial)

En caso de detectar publicidad engañosa o condiciones no cumplidas, Profeco contactará al proveedor vía telefónica o correo electrónico, otorgándole un plazo de hasta 48 horas para corregir el problema.