Errores a evitar en el Hot Sale 2025. Foto: Shutterstock

Con el inicio del Hot Sale 2025, miles de personas en México se preparan para aprovechar promociones exclusivas en tiendas digitales. Sin embargo, expertos y autoridades advierten que también es una temporada de alto riesgo para fraudes, robos de datos y compras impulsivas. La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrecen recomendaciones para evitar estos errores y proteger tanto tu información como tu dinero.

Verifica sitios web seguros durante el Hot Sale 2025

Uno de los errores más comunes en el Hot Sale 2025 es realizar compras en sitios no verificados. Antes de ingresar datos personales o bancarios, se recomienda confirmar que el sitio comience con https:// y muestre el candado de seguridad. También es útil revisar reseñas en redes sociales y asegurarse de que el comercio esté registrado como participante oficial en el sitio del evento.

Evita páginas con nombres sospechosos o errores ortográficos en la URL, ya que podrían tratarse de sitios falsos que buscan suplantar marcas reconocidas.

Cuidado con correos y enlaces falsos en el Hot Sale 2025

Durante el Hot Sale 2025, los fraudes por phishing aumentan. Este tipo de engaños utiliza mensajes y correos electrónicos que dirigen al usuario a páginas fraudulentas. Es recomendable no hacer clic en enlaces sospechosos ni compartir información sensible a través de canales no oficiales. Lo más seguro es ingresar directamente al sitio web de la tienda digitando la dirección en el navegador.

Revisa que las promociones sean reales y no falsas ofertas

Otro error frecuente es confiar ciegamente en descuentos llamativos. Durante el Hot Sale 2025, se aconseja comparar precios en diferentes plataformas para verificar la autenticidad de las promociones. Herramientas como Profeco Monitor permiten revisar el historial de precios y detectar si realmente hay una rebaja.

Verifica si la tienda participa oficialmente en el Hot Sale 2025 y consulta su reputación digital antes de completar cualquier compra.

Utiliza métodos de pago seguros y evita transferencias directas

En el Hot Sale 2025, se recomienda utilizar formas de pago que brinden protección al consumidor, como tarjetas bancarias o plataformas reconocidas como PayPal. Evita transferencias directas o pagos por aplicaciones poco conocidas. No compartas tu NIP, códigos de verificación ni contraseñas bajo ningún motivo, ya que las tiendas legítimas no solicitan esta información.

Protege tus datos personales y evita redes wifi públicas

Durante el proceso de compra en el Hot Sale 2025, comparte solo la información estrictamente necesaria. Usa contraseñas seguras y distintas para cada plataforma, y evita realizar transacciones desde redes wifi públicas. Esto reduce el riesgo de robo de datos.

Evita compras impulsivas en el Hot Sale 2025

Según la AMVO, más del 80% de los consumidores realiza compras no planeadas durante eventos como el Hot Sale 2025, debido a promociones con tiempo limitado y estrategias de marketing. Para evitar este error, especialistas recomiendan hacer una lista de necesidades y establecer un presupuesto previo al evento.

Además, configurar alertas de precio permite recibir notificaciones cuando el producto deseado baja de costo, facilitando decisiones de compra más informadas.

Revisa los términos, devoluciones y garantías

La Profeco señala que es fundamental leer las políticas de devolución, condiciones de garantía y términos de las promociones durante el Hot Sale 2025. También sugiere revisar si el sitio cuenta con el Distintivo Digital Profeco y conservar una orden de compra con detalles claros del producto, precio y condiciones de envío.

En su portal, Profeco habilitó un monitoreo especial para tiendas participantes, con el objetivo de verificar que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor.