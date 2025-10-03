GENERANDO AUDIO...

El huachicol fiscal ha provocado un impacto de más de 600 mil millones de pesos a la hacienda pública, reveló la procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda, Grisel Galeano García, al reunirse con diputados.

La funcionaria confirmó que en las más de 16 mil denuncias presentadas por este delito están señalados funcionarios y exfuncionarios, principalmente de aduanas. Además, precisó que hay 102 querellas activas ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de recuperar recursos para el erario.

Hay 16 mil denuncias por huachicol fiscal

Galeano explicó que la integración de cada carpeta de investigación por huachicol fiscal puede tardar hasta un año debido a su complejidad. Subrayó que se trata de procesos en curso, por lo que no ofreció más detalles sobre los nombres de los señalados.

La procuradora fiscal también aseguró que los montos a recuperar podrían ser “cantidades extraordinarias”, derivadas de distintos esquemas de defraudación fiscal relacionados con el contrabando de hidrocarburos.

Durante su exposición en la Comisión de Hacienda, Galeano advirtió que investigar estas redes implica riesgos importantes, ya que en varios casos están vinculadas a grupos de delincuencia organizada y a empresas fachada conocidas como factureras.

“Hay que picar piedra muy al fondo y por mucho tiempo”, dijo, al reconocer que se trata de organizaciones complejas y de gran calado.

La Procuraduría Fiscal continuará con la integración de las carpetas y el seguimiento de las denuncias en coordinación con la FGR, en busca de recuperar los recursos desviados al fisco.

