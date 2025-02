La industria maquiladora y manufacturera de exportación (IMMEX) en México enfrenta un escenario de incertidumbre tras el anuncio de aranceles del 25% por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Aunque la pausa de un mes acordada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Trump ofrece un respiro temporal, el sector se prepara para posibles ajustes en sus cadenas de producción y estrategias comerciales.

El sector manufacturero experimentó una recuperación a finales de 2024. Según datos del Inegi, las exportaciones aumentaron un 4.1% en ese año, alcanzando un valor de 617 mil 99 millones de dólares, lo que confirma la solidez del comercio exterior mexicano.

Las 6 mil 500 empresas registradas en el programa IMMEX son responsables del 40% de las exportaciones totales de México. Estas compañías, que emplean a 3.3 millones de personas de manera directa y generan hasta 9 millones de empleos indirectos, podrían verse severamente afectadas por la imposición de aranceles.

Sonora's IMMEX manufacturing employment in November 2024 was 0.2% more than the same period a year ago. Sonora and Nuevo Leon were the only border states with over the year increases for Nov.https://t.co/rg5nhC8B8F pic.twitter.com/y7D6dkbtkY