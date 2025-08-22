Suben precios de carne de res, limón y tomate en la primera mitad de agosto; pollo y huevo bajan
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reporta que la inflación anual en México se ubica en 3.49% durante la primera quincena de agosto de 2025, según el Inegi. A tasa quincenal, los precios aumentan 0.20%. Por lo que subieron los precios de carne de res, limón y tomate en la primera mitad de agosto; en contraste el pollo y huevo bajaron.
Productos con mayores alzas
Los productos que más incidieron en el aumento de precios durante este periodo son:
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.34%
- Vivienda propia: 0.14%
- Vivienda propia: 1.11%
- Chile serrano: 12.87.52%
- Carne de res: 0.50%
- Detergentes: 0.89%
- Limón: 5.93%
- Cremas para la piel: 1.45%
- Papel higiénico y pañuelos desechables: 0.66%
- Tomate verde: 3.98%
Productos que bajaron de precio
En contraste, algunos productos registraron descensos en sus precios y ayudaron a contener la inflación:
- Jitomate: -8.78%
- Pollo: -2.47%
- Trasporte aéreo: -8.42%
- Cine: -10.01%
- Huevo: -1.30%
- Plátanos: -4.15%
- Suavizantes y limpiadores: -1.05%
- Chayote: -13.10%
- Automóviles: -0.23%
- Crema y productos para higiene dental: -1.10%
Contexto general
Estados con mayor variación
Las entidades con incrementos por arriba del promedio nacional fueron:
- Sinaloa (+.25%)
- Tamaulipas (0.21%)
- Quintana Roo (0.21%)
- Durango (0.20%)
- San Luis Potosí (0.19%)
Mientras que las que registraron bajas más pronunciadas fueron:
- Tabasco (-0.55%)
- Hidalgo (-0.27%)
- Oaxaca (-0.25%)
- Aguascalientes (-0.17%)
- Sonora (-0.16%)
El Inegi detalla que la inflación subyacente (que excluye productos de alta volatilidad) aumenta 0.14% a tasa quincenal y 3.89% a tasa anual. Mientras que la no subyacente muestra un alza de 0.39% quincenal y 2.27% anual.