El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reporta que la inflación anual en México se ubica en 3.49% durante la primera quincena de agosto de 2025, según el Inegi. A tasa quincenal, los precios aumentan 0.20%. Por lo que subieron los precios de carne de res, limón y tomate en la primera mitad de agosto; en contraste el pollo y huevo bajaron.

Productos con mayores alzas

Los productos que más incidieron en el aumento de precios durante este periodo son:

Loncherías, fondas, torterías y taquerías : 0.34%

: 0.34% Vivienda propia : 0.14%

: 0.14% Vivienda propia : 1.11%

: 1.11% Chile serrano : 12.87.52%

: 12.87.52% Carne de res : 0.50%

: 0.50% Detergentes: 0.89%

0.89% Limón : 5.93%

: 5.93% Cremas para la piel : 1.45%

: 1.45% Papel higiénico y pañuelos desechables : 0.66%

: 0.66% Tomate verde: 3.98%

Productos que bajaron de precio

En contraste, algunos productos registraron descensos en sus precios y ayudaron a contener la inflación:

Jitomate : -8.78%

: -8.78% Pollo : -2.47%

: -2.47% Trasporte aéreo : -8.42%

: -8.42% Cine : -10.01%

: -10.01% Huevo : -1.30%

: -1.30% Plátanos : -4.15%

: -4.15% Suavizantes y limpiadores : -1.05%

: -1.05% Chayote : -13.10%

: -13.10% Automóviles : -0.23%

: -0.23% Crema y productos para higiene dental: -1.10%

Contexto general

Estados con mayor variación

Las entidades con incrementos por arriba del promedio nacional fueron:

Sinaloa (+.25%)

(+.25%) Tamaulipas (0.21%)

(0.21%) Quintana Roo (0.21%)

(0.21%) Durango (0.20%)

(0.20%) San Luis Potosí (0.19%)

Mientras que las que registraron bajas más pronunciadas fueron:

Tabasco (-0.55%)

(-0.55%) Hidalgo (-0.27%)

(-0.27%) Oaxaca (-0.25%)

(-0.25%) Aguascalientes (-0.17%)

(-0.17%) Sonora (-0.16%)

El Inegi detalla que la inflación subyacente (que excluye productos de alta volatilidad) aumenta 0.14% a tasa quincenal y 3.89% a tasa anual. Mientras que la no subyacente muestra un alza de 0.39% quincenal y 2.27% anual.

