10:35
Suben precios de carne de res, limón y tomate en la primera mitad de agosto; pollo y huevo bajan
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reporta que la inflación anual en México se ubica en 3.49% durante la primera quincena de agosto de 2025, según el Inegi. A tasa quincenal, los precios aumentan 0.20%. Por lo que subieron los precios de carne de res, limón y tomate en la primera mitad de agosto; en contraste el pollo y huevo bajaron.

Productos con mayores alzas

Los productos que más incidieron en el aumento de precios durante este periodo son:

  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.34%
  • Vivienda propia: 0.14%
  • Chile serrano: 12.87.52%
  • Carne de res: 0.50%
  • Detergentes: 0.89%
  • Limón: 5.93%
  • Cremas para la piel: 1.45%
  • Papel higiénico y pañuelos desechables: 0.66%
  • Tomate verde: 3.98%

Productos que bajaron de precio

En contraste, algunos productos registraron descensos en sus precios y ayudaron a contener la inflación:

  • Jitomate: -8.78%
  • Pollo: -2.47%
  • Trasporte aéreo: -8.42%
  • Cine: -10.01%
  • Huevo: -1.30%
  • Plátanos: -4.15%
  • Suavizantes y limpiadores: -1.05%
  • Chayote: -13.10%
  • Automóviles: -0.23%
  • Crema y productos para higiene dental: -1.10%

Contexto general

Estados con mayor variación

Las entidades con incrementos por arriba del promedio nacional fueron:

  • Sinaloa (+.25%)
  • Tamaulipas (0.21%)
  • Quintana Roo (0.21%)
  • Durango (0.20%)
  • San Luis Potosí (0.19%)

Mientras que las que registraron bajas más pronunciadas fueron:

  • Tabasco (-0.55%)
  • Hidalgo (-0.27%)
  • Oaxaca (-0.25%)
  • Aguascalientes (-0.17%)
  • Sonora (-0.16%)

El Inegi detalla que la inflación subyacente (que excluye productos de alta volatilidad) aumenta 0.14% a tasa quincenal y 3.89% a tasa anual. Mientras que la no subyacente muestra un alza de 0.39% quincenal y 2.27% anual.

