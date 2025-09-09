Inegi: inflación se acelera en México a 3.57% en agosto; con alza en vivienda y alimentos
La inflación en México se aceleró a 3.57% anual en agosto de 2025, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En comparación, en el mismo mes de 2024 la tasa fue de 4.99%.
El INPC alcanzó un nivel de 140.867 puntos, con un aumento mensual de 0.06%. Mientras que el índice subyacente —que excluye productos con precios volátiles como energía o agropecuarios— subió 0.22% mensual y 4.23% anual. Al interior, las mercancías aumentaron 0.21% y los servicios 0.23%.
En contraste, el índice no subyacente bajó 0.47% mensual, con una reducción de 1.07% en productos agropecuarios, mientras que los energéticos y tarifas del Gobierno crecieron apenas 0.02%.
Productos que más impactaron en el INPC
De acuerdo con el reporte, los bienes y servicios con mayores alzas fueron:
- Vivienda propia
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías
- Chile serrano y tomate verde
En contraste, bajaron de precio:
- Pollo
- Jitomate
- Transporte aéreo
- Entradas al cine
[TE PODRÍA INTERESRA: Inflación anual en México llega a 3.55% en julio 2025, reporta Inegi]
Canasta de consumo mínimo
El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) presentó un alza mensual de 0.03% y de 3.45% anual, por debajo del 4.99% registrado en agosto de 2024.
El Inegi recordó que el INPC mide la variación de precios de una canasta representativa de productos y servicios que consumen los hogares mexicanos.