Sube educación, vivienda y pollo: inflación refleja 3.74% al alza en primera quincena de septiembre
La inflación se aceleró a 3.74% anual en la primera quincena de septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se indica que registró un incremento de 0.18% respecto a la quincena previa.
En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.9% y la anual, de 4.66%.
Inflación en México, septiembre de 2025: suben vivienda y pollo
El INPC registró un nivel de 141.181, aumentó un 0-18% respecto a la quincena anterior, resultado que colocó a la inflación general anual en 3.74%, valor que implicó mayor impacto en sectores como la educación, la vivienda y elevó el precio de productos como el pollo.
El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22% a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.23% y los de servicios, 0.20%.
Inegi agregó que a tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.03%. Dentro de este, los precios de los productos pecuarios ascendieron 0.24% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron 0.04%.
Productos con precios al alza
En la lista destacan:
- Primaria, 5.75&
- Universidad, 1.3%
- Vivienda propia, 0.11%
- Preparatoria, 2.71%
- Secundaria, 5.48%
- Pollo, 0.50%
- Carne de res, 0.43%
Productos con precios a la baja
En contraste, los productos que mostraron precios a la baja son:
- Papa y otros tubérculos, 4.49%
- Aguacate, 5.97%
- Transporte aéreo, 3.37%
Estados con mayor variación en inflación
Respecto a las entidades federativas y ciudades en las que el INPC alcanzó las mayores variaciones durante la primera quincena de septiembre, están:
- Tabasco, 0.42%
- Nuevo León, 0.34%
- Ciudad de México 0.33%
Los que registraron mayor baja son:
- Chiapas, -0.32%
- Aguascalientes, -0.11%
- México, -0.05%