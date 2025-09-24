GENERANDO AUDIO...

Inflación primera quincena de septiembre. Fotos: Cuartoscuro

La inflación se aceleró a 3.74% anual en la primera quincena de septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se indica que registró un incremento de 0.18% respecto a la quincena previa.

En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.9% y la anual, de 4.66%.

Inflación en México, septiembre de 2025: suben vivienda y pollo

El INPC registró un nivel de 141.181, aumentó un 0-18% respecto a la quincena anterior, resultado que colocó a la inflación general anual en 3.74%, valor que implicó mayor impacto en sectores como la educación, la vivienda y elevó el precio de productos como el pollo.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22% a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.23% y los de servicios, 0.20%.

Inegi agregó que a tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.03%. Dentro de este, los precios de los productos pecuarios ascendieron 0.24% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron 0.04%.

Productos con precios al alza

En la lista destacan:

Primaria, 5.75&

5.75& Universidad, 1.3%

1.3% Vivienda propia, 0.11%

0.11% Preparatoria, 2.71%

2.71% Secundaria, 5.48%

5.48% Pollo, 0.50%

0.50% Carne de res, 0.43%

Productos con precios a la baja

En contraste, los productos que mostraron precios a la baja son:

Papa y otros tubérculos , 4.49%

, 4.49% Aguacate, 5.97%

5.97% Transporte aéreo, 3.37%

Estados con mayor variación en inflación

Respecto a las entidades federativas y ciudades en las que el INPC alcanzó las mayores variaciones durante la primera quincena de septiembre, están:

Tabasco, 0.42%

Nuevo León, 0.34%

Ciudad de México 0.33%

Los que registraron mayor baja son:

Chiapas, -0.32%

Aguascalientes, -0.11%

México, -0.05%

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]