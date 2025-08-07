GENERANDO AUDIO...

El costo de hacer un sándwich se incrementa en 2025. Getty Images

El precio del jamón aumentó este 2025, de acuerdo con cifras publicadas por Profeco en la Revista del Consumidor de Julio 2025, lo que afecta directamente el costo del sándwich escolar, uno de los alimentos más comunes en el regreso a clases. El kilo de jamón se vende hasta en 450 pesos, según se estima con base en los precios de la publicación.

Embutidos y proteínas encarecen el lunch escolar

Analistas señalaron que el encarecimiento del jamón responde a varios factores, entre ellos:

Aumento en el precio de insumos como maíz y soya

como maíz y soya Costos de gas y electricidad

y Volatilidad internacional en materias primas

en materias primas Aumento en transporte y distribución

El sándwich, que antes se consideraba una opción accesible, ahora representa un gasto mayor para las familias. Algunos productos con mayores variaciones anuales en sus precios son:

Presentaciones más pequeñas por el alza en precios

Empresas productoras de cárnicos y embutidos están respondiendo a la situación ofreciendo presentaciones más pequeñas, como paquetes de:

5 o 10 rebanadas

Combos con otros productos

Esto con el fin de mantener el producto accesible para los consumidores. Analistas indican que, las compañías que cotizan en mercados bursátiles han incrementado precios ante la volatilidad e incertidumbre global.

La inflación alimentaria y su impacto en el presupuesto familiar

De acuerdo con el Banco de México, los precios de alimentos procesados como embutidos y productos enlatados muestran una reducción en su ritmo de alza, pero siguen presionando el gasto de las familias. En junio de 2025, la inflación en alimentos fue de 5.73%, la más baja desde diciembre de 2021.

En contraste, la inflación anual en frutas y verduras mostró una baja de 6.23%, con reducciones en productos como:

Limón

Aguacate

Uva

Plátano

Manzana

Jitomate

Esto ha llevado a algunas familias a cambiar el sándwich por alternativas como tortas de huevo o snacks con fruta, buscando cuidar el gasto. Por otra parte el informe más reciente de la inflación en México, confirman estos datos.

Aumenta costo del sándwich en 2025

Según el precio del jamón y otros ingredientes habituales de este alimento, su elaboración muestra una tendencia a la alza en julio de 2025, de cara al regreso a clases de este año.

Este incremento afecta directamente a quienes dependen del sándwich como parte del lunch escolar, ya que además del jamón, otros ingredientes como pan, mayonesa, queso y huevo (aunque en menor medida) también subieron de precio.

Algunas familias han optado por reemplazarlo con alimentos como: