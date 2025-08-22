Inflación se ubica en 3.49% en la primera quincena de agosto 2025
En la primera quincena de agosto de 2025, la inflación anual en México se ubica en 3.49%, informó el INEGI. A tasa quincenal, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una ligera caída de 0.02%, lo que refleja estabilidad en los precios frente a la quincena anterior.
En el mismo periodo de 2024, la inflación anual fue de 5.16%, lo que muestra una tendencia a la baja en este indicador.
Subyacente y no subyacente
El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, avanzó 0.09% quincenal y 4.21% anual. Dentro de este rubro, los precios de las mercancías aumentaron 0.09%, mientras que los servicios lo hicieron en 0.10%.
Por su parte, el índice no subyacente cayó 0.41% quincenal y reportó un alza anual de 1.10%. En este apartado, los precios de frutas y verduras disminuyeron 1.19%, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.04%.
Productos con mayor incidencia
Entre los productos que más presionaron al alza los precios destacan:
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.38%)
- Vivienda propia (0.14%)
- Universidad (1.11%)
En contraste, los que más contribuyeron a la baja fueron:
- Jitomate (-8.78%)
- Pollo (-2.47%)
- Transporte aéreo (-8.42%)
Estados con mayor variación
Las entidades con incrementos por arriba del promedio nacional fueron:
- Sinaloa (+.25%)
- Tamaulipas (0.21%)
- Quintana Roo (0.21%)
- Durango (0.20%)
- San Luis Potosí (0.19%)
Mientras que las que registraron bajas más pronunciadas fueron:
- Tabasco (-0.55%)
- Hidalgo (-0.27%)
- Oaxaca (-0.25%)
- Aguascalientes (-0.17%)
- Sonora (-0.16%)