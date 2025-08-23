GENERANDO AUDIO...

Infonavit tiene nueva modalidad de crédito para trabajadores. Fotos: Cuartoscuro

El Infonavit mantiene en 2025 dos esquemas de acceso al crédito para los trabajadores, con diferencias clave en los requisitos de precalificación.

Aunque el modelo T100 ha simplificado el proceso para un sector específico, la mayoría de las personas aún deben cumplir con el puntaje tradicional de mil 080 puntos.

¿Cómo funciona el esquema T100 del Infonavit?

Como lo explicó anteriormente el director del Infonavit Octavio Romero Oropeza, el programa T100 elimina varias barreras del sistema anterior. Bajo este esquema, el cumplimiento de la empresa donde labora el trabajador ya no influye en la calificación.

Foto: Gobierno de México

El solicitante recibe el 100% de su crédito sin penalizaciones, y la consulta al buró de crédito se limita a confirmar que no cuente con otra vivienda registrada, sin impactar en el monto otorgado.

Sin embargo, esta modalidad aplica únicamente para trabajadores de menores ingresos, por lo que su cobertura es restringida frente al universo total de créditos del Instituto.

Créditos que aún requieren mil 080 puntos

Para la mayoría de los productos que ofrece el Infonavit, como la compra de vivienda nueva o usada, la liquidación de deudas bancarias o el programa ConstruYO Infonavit, sigue siendo obligatorio alcanzar la precalificación de mil 080 puntos.

Este puntaje se integra por varios factores, entre ellos:

Edad del trabajador

del trabajador Salario diario integrado

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Bimestres de cotización continua

Tipo de trabajador

De esta manera, mientras que el esquema T100 abre una vía de acceso más rápida a ciertos sectores, la regla general en 2025 sigue siendo el cumplimiento de los mil 080 puntos en la precalificación.

