¿Cómo solicitar al Infonavit la devolución si terminaste de pagar tu crédito y te cobraron de más?

Si aunque ya terminaste de pagar tu crédito hipotecario y notaste en tu recibo que te siguen descontando en tu trabajo, en Unotv.com te decimos qué debes hacer para obtener una devolución del Infonavit.

En muchas ocasiones los cobros excesivos por parte de los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se dan por falta de información, pues resulta que es el trabajador quien debe tramitar el cese de los descuentos a su nómina.

Sin embargo, el organismo federal tiene un mecanismo con el que puedes recuperar el dinero que pagaste de más, y que al final hasta podría servirte de ahorro, pues será algo que quizá ya no tenías contemplado.

¿Cómo obtener una devolución del Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, lo primero que tienes que hacer al terminar de pagar tu crédito es verificar que tu saldo ya está en ceros, lo que puedes hacer a través del sitio “Mi Cuenta Infonavit”, donde además te aparece toda la información relacionada con tu cuenta.

Puedes hacer la solicitud de devolución en línea o presencial. Foto: Shutterstock

Si ahí te aparece saldo a favor, tendrás que solicitar una devolución, ya que de todos modos no podrás avanzar sin antes resolver ese punto, con un trámite que podrás realizar en línea o de forma presencial en uno de sus Centros de Atención a Pensionados y Devoluciones (Capde).

Sin importar cuál sea el caso que elijas, antes de hacer algo tienes que imprimir tu Aviso de Suspensión y Retención de Descuentos, que deberás entregar en tu trabajo para que ya no te sigan cobrando, pues sería una “historia de nunca acabar”.

Por internet

Ahora sí, una vez que solicitaste la suspensión de los descuentos a tu nómina, asegúrate de tener lo siguiente:

Firma Electrónica Avanzada ( e.firma ) del Servicio de Administración Tributaria ( SAT )

) del Servicio de Administración Tributaria ( ) CLABE interbancaria de la cuenta donde te depositarán

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

El siguiente paso es entrar a Mi Cuenta Infonavit y verificar que tus datos, como nombre y RFC, son correctos, o de lo contrario corrígelos antes de solicitar la devolución, ya que ésta podría salir mal o podrían negártela.

Si están bien tus datos, busca en el mismo sitio la sección “Mi Crédito” y después el servicio que dice “Devolución de pagos en exceso”, y llena los datos que se te indiquen, firmándolos después con tu e.firma.

En los Capde

Ahora que si prefieres realizar el trámite de forma presencial, o si no eres el titular del crédito, sino el beneficiario, deberás acudir a uno de los Centros de Atención a Pensionados y Devoluciones (Capde) que el instituto tiene en todo el país, cuya ubicación podrás verificar a través de este enlace.

Después, también a través de Mi Portal Infonavit tendrás que solicitar una cita, a donde deberás acudir con:

Identificación oficial vigente

Estado de cuenta bancario con los 18 dígitos de la CLABE interbancaria (antigüedad de no más de 2 meses)

(antigüedad de no más de 2 meses) De ser beneficiario: Resolución de beneficiario emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (no se admite la de un juez de lo Familiar ni de la Junta Local).

Para ambos formatos, ya sólo tendrás que esperar a que te llegue la resolución, o la transferencia, mientras que, de no estar de acuerdo con la respuesta recibida, ya que no coinciden las cifras o no te la aceptaron, puedes solicitar una aclaración a través del Infonatel (55 9171 5050 desde CDMX; 800 008 3900 para el resto del país).

¿Qué hacer al terminar un crédito Infonavit?

Si tu crédito está en ceros, únicamente deberás solicitar el Aviso de Suspensión, con el que el organismo notifica sobre el fin de tu deuda, mismo que deberás entregar a tu empleador para que deje de cobrarte las mensualidades.

Además, ese aviso te servirá para que el notario público, o tú mismo, tramites la Carta de Cancelación de Hipoteca ante el Registro Público de la Propiedad, con lo que la propiedad pasará a ser completamente tuya.

Este paso aplica para todos los casos, pero si solicitaste devolución tendrás que hacerlo después de recibir tus recursos excedentes.