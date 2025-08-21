Infonavit reduce requisitos: ahora crédito desde 100 puntos
El Infonavit anunció cambios en su sistema de créditos para vivienda que harán más fácil acceder a un financiamiento.
La novedad principal es el modelo T100, con el que los trabajadores podrán solicitar un crédito a partir de 100 puntos Infonavit, cuando antes se requerían 1,080 puntos.
¿Qué es el modelo T100 de Infonavit?
Este esquema forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, diseñado especialmente para trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.
Con el modelo anterior, quienes tenían periodos de desempleo o cotizaciones intermitentes tardaban más en reunir los puntos necesarios.
Ahora, el buró de crédito ya no será determinante en el monto a otorgar: solo se usará para confirmar que el solicitante no tenga otra vivienda o crédito hipotecario activo.
Requisitos para solicitar un crédito desde 100 puntos
El Infonavit redujo de 10 a 5 requisitos los trámites necesarios. Los principales son:
- Contar con al menos 100 puntos Infonavit.
- Tener ingresos de uno a dos salarios mínimos.
- No ser propietario de una vivienda.
- No contar con otro crédito hipotecario vigente.
- Realizar el trámite directamente en la página oficial del Infonavit.
Además, ya no se penalizará al trabajador si su empresa incumple con el pago de cuotas.
Cómo solicitar el crédito Infonavit con 100 puntos
El trámite se hará en línea, a través de la plataforma oficial del Infonavit, sin gestores ni intermediarios.
Con este nuevo esquema, el organismo busca dar mayor seguridad, transparencia y rapidez, además de ampliar el acceso a la vivienda para miles de trabajadores que antes quedaban fuera por no alcanzar el puntaje.