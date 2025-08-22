GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un programa de cancelación de hipotecas sin costo, con el objetivo de brindar certeza patrimonial a millones de derechohabientes que ya terminaron de pagar su crédito.

De acuerdo con el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza, en México existen alrededor de dos millones de personas que liquidaron su crédito Infonavit, pero no han realizado el trámite de liberación de gravamen, lo que puede generar problemas jurídicos debido a la falta de escrituras.

Liberación de hipoteca gratis

La liberación de hipoteca es el proceso legal mediante el cual se elimina la carga hipotecaria que el Infonavit mantiene sobre una vivienda mientras el crédito está activo. Aunque la casa ya está pagada, el trámite de cancelación es necesario para que la propiedad quede registrada a nombre del titular sin restricciones legales.

Este procedimiento tiene un costo que puede alcanzar los 15 mil pesos, por lo que muchos trabajadores no lo habían realizado. Con el nuevo programa, el Infonavit asumirá el gasto, lo que permitirá que más familias obtengan las escrituras de sus viviendas sin pagar por el trámite.

Romero Oropeza informó que, hasta el momento, ya fueron liberadas 144 mil hipotecas en todo el país, de las cuales 35 mil 500 escrituras se han entregado directamente a los beneficiarios y otras 108 mil 500 están en proceso de entrega.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Los trabajadores que ya hayan terminado de pagar su crédito Infonavit, pero que aún no cuenten con sus escrituras debido a que no realizaron el trámite de liberación de hipoteca, podrán participar en este programa.

El organismo destacó que no importa el año en que se haya liquidado el crédito, ya que el beneficio aplica para todos los derechohabientes que tengan pendiente este proceso.

Otros beneficios: Mejoravit supera metas

Durante la conferencia, el titular del Infonavit también dio a conocer que el programa Mejoravit superó su meta con más de 250 mil créditos otorgados en todo el país.

Este esquema está diseñado para financiar remodelaciones en el hogar, como pintura, reparaciones, impermeabilización o cambio de instalaciones y equipos. Los montos del préstamo van de 5 mil a 140 mil pesos, dependiendo de la capacidad de pago y la antigüedad del trabajador.

Para acceder al crédito Mejoravit, es necesario contar con un ahorro mínimo de 6 mil pesos en la Subcuenta de Vivienda, lo que garantiza que el derechohabiente tenga respaldo financiero al solicitarlo.

Certeza patrimonial para trabajadores

Con estas acciones, el Infonavit busca reducir los casos de viviendas pagadas sin escrituras, además de ampliar las oportunidades de financiamiento para mejorar los hogares de los trabajadores en México.

El instituto reiteró que el trámite de cancelación de hipoteca será completamente gratuito y estará disponible para los derechohabientes que cumplan con los requisitos en todo el país.