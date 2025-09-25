GENERANDO AUDIO...

Édgar Amador, secretario de Hacienda. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que en 2026 los ingresos tributarios alcancen un nivel histórico de 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB), informó su titular Édgar Amador Zamora durante su comparecencia en la Cámara de Diputados sobre el Paquete Económico 2026.

El funcionario aseguró que la solidez fiscal se logrará con mayor eficiencia y disciplina en las finanzas públicas. Señaló que el objetivo es consolidar una política de recaudación sostenible que fortalezca las finanzas del país.

Crecimiento económico esperado

En su intervención, Amador Zamora reiteró que el Gobierno federal proyecta un crecimiento de entre 1.8% y 2.8% del PIB en 2026, impulsado por la inversión pública, el consumo interno, la inversión privada y el dinamismo de las exportaciones.

PRI pide destinar impuesto a refrescos para salud

En el debate, el diputado Jericó Abramo Masso del PRI planteó que los recursos obtenidos por el incremento de 3 pesos por litro al precio de los refrescos sean etiquetados para gasto en salud.

“Ver que vengan los 40 mil millones de pesos etiquetados ingresos, y vía presupuesto, gasto para la salud, para darle paz a las y los mexicanos que en este impuesto de 3 pesos más por litro que se va a imponer”, señaló.