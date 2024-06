Las 7 leyes empíricas universales que están presentes en tu vida laboral

7 leyes empíricas universales presentes en tu vida laboral. Foto: Shutterstock

Existen leyes empíricas, que no se consideran científicas, pero que para muchos reflejan diversas observaciones sobre el comportamiento humano y la forma de encarar algunos asuntos, sobre todo en la vida laboral, así que optan por seguir sus planteamientos o regirse por ellos.

En redes sociales la usuaria be.uio señala que hay ciertas normas que parecen gobernar algunos aspectos diarios y que considera como leyes universales; así pues, intenta explicar algunos acontecimientos cotidianos y de la vida laboral con estas leyes empíricas.

7 “leyes empíricas universales” que explican algunos aspectos laborales y de vida

Ley de Murphy

Su principal tesis es “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Se le atribuye al ingeniero aeroespacial Edward A. Murphy Jr. en 1949. De acuerdo con un estudio publicado en Annals of Improbable Research se trata también de una tendencia humana a percibir y recordar eventos negativos con mayor claridad que los positivos. En psicología, este fenómeno se conoce como “negativity bias”. Esta percepción de que las cosas tienden a salir mal puede influir en la toma de decisiones y la planificación.

Ley de Kidlin

La Ley de Kidlin establece que “si escribes un problema de forma clara, la mitad del problema estará resuelto”. Esta premisa se basa en investigaciones sobre la terapia cognitivo-conductual (TCC). Un estudio publicado en Cognitive Therapy and Research, la escritura terapéutica puede ayudar a las personas a organizar sus pensamientos y emociones, facilitando la resolución de problemas. También en la red X, el usuario jorumaga1 lo menciona.

Ley de Pareto

La Ley de Pareto, también conocida como el Principio 80/20, sostiene que el 80% de los efectos proviene del 20% de las causas. Se le atribuye al economista italiano Vilfredo Pareto para encontrar explicaciones en economía, negocios y gestión del tiempo. Estudios en gestión empresarial, como los publicados en Journal of Business Research, han demostrado que identificar y enfocarse en el “20% crítico” puede mejorar significativamente la eficiencia y la productividad.

Ley de Wilson

La Ley de Wilson, menos conocida, dice que “si priorizas el conocimiento y el talento, el dinero siempre llegará”. Este principio en la vida laboral, de acuerdo con Linkedin, lo deben aplicar las oficinas de gestiones de proyectos, pues lo consideran el “mejor camino para tomar decisiones empresariales acertadas, tomando en cuenta cómo los proyectos se alinean con el panorama general de la estrategia organizativa”.

Ley de Falkand

La ley de Fakland manifiesta que: “Cuando no tengas que tomar una decisión, no la tomes”, de acuerdo con Linkedin, esto debe hacernos reflexionar acerca de que no todas las decisiones requieren una atención inmediata. De tal manera que esto lleva a tomar mejores decisiones, más cuidadosas y menos impulsivas. Esta reflexión permite a las oficinas de gestiones de proyectos avanzar más en el día a día, enfocarse y evitar esfuerzos inútiles en planes que no conviene ejecutar.

La ley de Gilbert

De acuerdo con Linkedin, esta ley responde al siguiente propósito: “El mayor problema en el trabajo es que nadie te dice lo que tienes que hacer”. De manera que cada integrante del equipo es responsable de completar el trabajo con eficiencia, por lo que no hay que esperar a que alguien te diga cómo debes hacerlo a la perfección, sino que cada quien debe aprender a hacerlo. También forma parte de las leyes empíricas presentes en la vida laboral.

Ley de Parkinson

La Ley de Parkinson, enunciada por Cyril Northcote Parkinson en 1955, postula que “el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización”. Este concepto ha sido estudiado en el contexto de la gestión del tiempo y la productividad. Según investigaciones publicadas en The British Journal of Management, la gestión eficiente del tiempo y la fijación de plazos estrictos pueden mejorar la productividad individual y organizacional.

¿Cómo influyen en tu vida y en tu trabajo estas leyes empíricas?

Estas leyes empíricas, a menudo consideradas universales influyen en algunas actividades de la vida laboral y diaria y algunos las destacan en cuestiones de negocios, así por ejemplo:

Ley de Murphy llama a ser más precavidos y planificar con anticipación

Ley de Kidlin promueve la introspección y la organización mental

Ley de Pareto sirve como guía para priorizar lo esencial

Ley de Wilson recuerda la importancia de la comprensión profunda y la comunicación clara

La ley de Fakland lleva tomar decisiones más reflexivas y menos impulsivas

Ley de Gilbert te enseña el sentido de la responsabilidad. Hasta acá las leyes empíricas que muchos aplican en su trabajo.

Ley de Parkinson alerta sobre la tendencia a procrastinar y la importancia de la gestión del tiempo

