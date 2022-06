¿No es leche? Profeco detecta irregularidades en estas marcas

En su más reciente estudio de calidad, la Profeco detectó irregularidades en marcas de leche que se ofrecen en el mercado mexicano: algunas no contienen lo prometido, otras no cumplen con el proceso no regulado de eliminación de lactosa y una más no es leche.

¿Qué marca no es leche, según Profeco?

En su estudio de calidad a 17 leches, publicado en la Revista del Consumidor del mes de junio, la Profeco informó que la marca Los 19 Hermanos no es leche y trae menos contenido del declarado en su etiqueta.

“Ese producto es en realidad una mezcla de leche con grasa vegetal, además de que contiene 36 mililitros menos de que tiene declarado en su etiquetado”, aseguró Profeco.

¿Qué otras marcas de leche no cumplieron los estándares de calidad?

Los productos de la marca Lala no cumplieron con la norma “por el proceso no regulado de eliminación de lactosa”, ya que su densidad y contenidos de sólidos no grasos no son los mínimos requeridos.

Las leches que no cumplen con lo anterior son:

Lala 100 fresca, sin lactosa, deslactosada

Lala 100 fresca, sin lactosa low carb -30%, light

Sin embargo, el estudio en general fue bueno porque “todas las leches y productos lácteos analizados cumplen en calidad sanitaria, así como con el contenido de caseína conforme a las normas de referencia”, dijo la Profeco.

¿No cumple con el contenido neto?

Otro aspecto evaluado por la dependencia dirigida por Ricardo Sheffield fue el contenido neto y la siguiente marca no lo cumplió:

Leche Querétaro, Leche entera pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, tuvo hasta 75 ml menos del contenido declarado.