Las fuertes lluvias y los vientos intensos provocaron la caída de árboles en distintas ciudades del país, generando severos daños en vehículos.

Uno de los casos recientes fue el de José Luis Hernández, quien vivió para contarla tras quedar atrapado en su coche cuando un árbol cayó sobre él.

“Yo estaba arriba del vehículo, estaba descansando porque se vino el agua, un poquito fuerte y escuché un estruendo horrible. La verdad no intenté salir del auto, sino que inmediatamente llegaron los oficiales y me dieron la atención y me dijeron que si me encontraba bien”.

José Luis Hernández, automovilista