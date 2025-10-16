Los remates bancarios son legales, pero también riesgosos: advierte Profeco

GENERANDO AUDIO...

Profeco advierte sobre remates bancarios. Foto: IA

Comprar una casa “barata” en un remate bancario puede sonar tentador, pero podrías perder todo tu dinero si no tomas precauciones o la asesoría de un especialista en derecho civil, previene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Aunque este tipo de operaciones son legales en México, representan riesgos altos si no van acompañadas de asesoría profesional y verificación jurídica, según consigna en sus redes sociales la propia dependencia del consumidor.

La Profeco alertó en sus canales oficiales que muchas supuestas oportunidades inmobiliarias esconden irregularidades o fraudes, y recomendó a las personas no dejarse llevar por emociones ni promesas de descuentos irresistibles. La recomendación es clara: mantener la cabeza fría.

¿Qué es realmente un remate bancario?

Los remates bancarios en su origen son legales, se dan cuando el banco inicia un juicio para recuperar la propiedad que un cliente dejó de pagar, por consiguiente, se trata de inmuebles asegurados, por eso se ofrecen a menor precio.

Si bien se les llama remates bancarios, debido a su atractivo precio, en la mayoría de los casos no se vende una propiedad sin dueño, sino que se vende un juicio de una vivienda cuya propiedad está en disputa, previene Profeco.

De acuerdo con especialistas legales consultados por medios como El Economista y Expansión, muchos compradores desconocen que al adquirir un remate podrían heredar problemas legales, deudas previas o litigios pendientes con los ocupantes actuales del inmueble.

Éstos son algunos de los riesgos más comunes

Adelantos de dinero a supuestas inmobiliarias que luego desaparecen

Inmuebles aún ocupados por familias que no han sido desalojadas

Casas con deudas de predial, agua o servicios no declaradas

no declaradas Falta de respaldo legal en los contratos de compra

en los contratos de compra Procesos judiciales largos y costosos

Falta de folios registrales o documentos incompletos

o documentos incompletos Fraudes cometidos a través de anuncios en redes sociales sin soporte legal

Cuál es el consejo de Profeco antes de invertir

Según la orientación oficial difundida por Profeco en redes sociales y disponible a través de su Teléfono del Consumidor, éstas son las precauciones que debes tomar: