Martes de Frescura Walmart 26 de agosto: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes
Este 26 de agosto de 2025, Walmart lanzó una nueva edición del Martes de Frescura, con descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados. Las promociones estarán disponibles durante 24 horas en todas las tiendas físicas de la cadena y a través de su plataforma en línea.
“Por su parte, Chedraui prepara su tradicional Martimiércoles, ofreciendo atractivas promociones en frutas y verduras para que los clientes aprovechen precios bajos durante la mitad de la semana.”
Promociones válidas por 24 horas
Las ofertas del Martes de Frescura de Walmart estarán disponibles únicamente este 26 de agosto de 2025. Los descuentos aplican en productos básicos para el consumo diario como frutas, verduras, carnes y pescados, mismos que se actualizan semana a semana con el fin de ofrecer alternativas a los consumidores.
Ofertas de frutas y verduras Walmart 26 de agosto
En esta jornada de descuentos, Walmart ofrece precios especiales en frutas y verduras seleccionadas:
- Plátano Chiapas: 14.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass Marketside (malla 5 piezas, 750 g): 39.90 pesos
- Melón chino: 28.00 pesos el kilo
- Piña Miel: 29.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
- Mango Paraíso: 19.90 pesos el kilo
- Manzana Gala: 28.90 pesos el kilo
- Manzana Granny Smith: 29.90 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 49.90 pesos el kilo
- Ciruela importada: 59 pesos el kilo
- Uva Red Globo: 29.90 pesos el kilo
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Toronja: 24.90 pesos el kilo
Precios en carnes y pescados Walmart 26 de agosto
El Martes de Frescura Walmart también incluye descuentos en carnes, pollo y pescados:
- Molida de res 80/20: 99 pesos el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: 216 pesos el kilo
- Chambarete de res sin hueso: 202 pesos el kilo
- Lomo de cerdo: 146 pesos el kilo
- Chuleta natural de cerdo: 138 pesos el kilo
- Costilla de cerdo: 149 pesos el kilo
- Pechuga sin piel: 174 pesos el kilo
- Filete de tilapia: 110 pesos el kilo
- Filete basa oriental blanco: 97 pesos el kilo
- Filete de atún fresco: 314 pesos el kilo
- Camarón coctelero: 189 pesos el kilo
- Filete de salmón chileno con piel: 469 pesos el kilo
- Salmón Marketside sin piel (2 piezas de 200 g): 259 pesos
- Atún ahumado estilo marlín: 262 pesos el kilo
- Pescado para caldo Marketside (680 g congelado): 49 pesos