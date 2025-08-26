GENERANDO AUDIO...

Este 26 de agosto de 2025, Walmart lanzó una nueva edición del Martes de Frescura, con descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados. Las promociones estarán disponibles durante 24 horas en todas las tiendas físicas de la cadena y a través de su plataforma en línea.

“Por su parte, Chedraui prepara su tradicional Martimiércoles, ofreciendo atractivas promociones en frutas y verduras para que los clientes aprovechen precios bajos durante la mitad de la semana.”

Promociones válidas por 24 horas

Las ofertas del Martes de Frescura de Walmart estarán disponibles únicamente este 26 de agosto de 2025. Los descuentos aplican en productos básicos para el consumo diario como frutas, verduras, carnes y pescados, mismos que se actualizan semana a semana con el fin de ofrecer alternativas a los consumidores.

Ofertas de frutas y verduras Walmart 26 de agosto

En esta jornada de descuentos, Walmart ofrece precios especiales en frutas y verduras seleccionadas:

Plátano Chiapas: 14.90 pesos el kilo

Aguacate Hass Marketside (malla 5 piezas, 750 g): 39.90 pesos

Melón chino: 28.00 pesos el kilo

Piña Miel: 29.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo

Mango Paraíso: 19.90 pesos el kilo

Manzana Gala: 28.90 pesos el kilo

Manzana Granny Smith: 29.90 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 49.90 pesos el kilo

Ciruela importada: 59 pesos el kilo

Uva Red Globo: 29.90 pesos el kilo

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Toronja: 24.90 pesos el kilo

Precios en carnes y pescados Walmart 26 de agosto

El Martes de Frescura Walmart también incluye descuentos en carnes, pollo y pescados:

Molida de res 80/20: 99 pesos el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: 216 pesos el kilo

Chambarete de res sin hueso: 202 pesos el kilo

Lomo de cerdo: 146 pesos el kilo

Chuleta natural de cerdo: 138 pesos el kilo

Costilla de cerdo: 149 pesos el kilo

Pechuga sin piel: 174 pesos el kilo

Filete de tilapia: 110 pesos el kilo

Filete basa oriental blanco: 97 pesos el kilo

Filete de atún fresco: 314 pesos el kilo

Camarón coctelero: 189 pesos el kilo

Filete de salmón chileno con piel: 469 pesos el kilo

Salmón Marketside sin piel (2 piezas de 200 g): 259 pesos

Atún ahumado estilo marlín: 262 pesos el kilo

Pescado para caldo Marketside (680 g congelado): 49 pesos

