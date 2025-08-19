Martes y Miércoles del Campo Soriana: las mejores ofertas del 19 y 20 de agosto 2025

GENERANDO AUDIO...

Ofertas en Soriana. Foto: Shutterstock.

Llega el martes, y con ello las mejores ofertas del Campo Soriana, que se extiende hasta el miércoles, para que puedas aprovechar y surtirte con los mejores productos como frutas, verduras, además de carnes, pollos y mariscos.

Aquí en Unotv.com te damos parte de lo que puedes encontrar este 19 y 20 de agosto.

¿Qué ofertas hay este Martes y Miércoles del Campo de Soriana? Lista de precios para el 19 y 20 de agosto de 2025

Entre los descuentos que puedes encontrar durante este Martes y Miércoles del Campo Soriana se encuentran:

Jugo Jumex 960 ml – 24.90 pesos la pieza

Sopa instantánea camarón habanero Maruchan 64 gr – 14.50 pesos la pieza

Frijoles negros, bayos o peruanos Pouch la Sierra 400 gr – 13.90 pesos la pieza

Galleta Gamesa surtido Peke Pakes 366 gr – 44.90 pesos

Arroz súper extra Verde Valle 900 gr – 34.90 pesos

Refresco Coca Cola 3 lt – 45 pesos

Ofertas en frutas y verduras

Si requieres de frutas y verduras, también durante este martes 19 y miércoles 20 de agosto puedes llevarte:

Ciruela roja – 59 pesos el kg

Manzana Royal Gala – 38.80 pesos el kg

Pera Danjou – 49.80 pesos el kg

Melón chino – 16.80 pesos el kg

Sandía con semilla – 14.80 pesos el kg

Jitomate Huaje Saladette – 12.80 pesos el kg

Aguacate Hass Malla – 34.80 pesos la pieza

Chile serrano – 32.80 pesos el kg

Calabaza italiana criolla – 29.80 pesos el kg

Lechuga romana – 23.80 pesos la pieza

Las ofertas de Soriana en carnes, pollos y mariscos

Pero si estás buscando ese ingrediente para tu platillo favorito, también hay ofertas en carnes, pollos y mariscos:

Molida de res comercial – 149.90 pesos el kg

Carne para deshebrar de res – 239 pesos el kg

Bisteck del 7 Rancho Son Francisco Sonora – 239 pesos el kg

Menudo de res panza Rancho Santa Fe – 99 pesos el kg

Cocido de res comercial – 139 pesos el kg

Pollo entero con vísceras Bachoco – 38.90 pesos el kg

Medallón de pechuga de pollo – 158 pesos el kg

Pierna de pollo con muslo – 39.90 pesos el kg

Muslo sin piel – 87.90 pesos el kg

Fajita de pollo – 119.90 pesos el kg