Martes y Miércoles del Campo Soriana: las mejores ofertas del 19 y 20 de agosto 2025
Llega el martes, y con ello las mejores ofertas del Campo Soriana, que se extiende hasta el miércoles, para que puedas aprovechar y surtirte con los mejores productos como frutas, verduras, además de carnes, pollos y mariscos.
Aquí en Unotv.com te damos parte de lo que puedes encontrar este 19 y 20 de agosto.
¿Qué ofertas hay este Martes y Miércoles del Campo de Soriana? Lista de precios para el 19 y 20 de agosto de 2025
Entre los descuentos que puedes encontrar durante este Martes y Miércoles del Campo Soriana se encuentran:
- Jugo Jumex 960 ml – 24.90 pesos la pieza
- Sopa instantánea camarón habanero Maruchan 64 gr – 14.50 pesos la pieza
- Frijoles negros, bayos o peruanos Pouch la Sierra 400 gr – 13.90 pesos la pieza
- Galleta Gamesa surtido Peke Pakes 366 gr – 44.90 pesos
- Arroz súper extra Verde Valle 900 gr – 34.90 pesos
- Refresco Coca Cola 3 lt – 45 pesos
Ofertas en frutas y verduras
Si requieres de frutas y verduras, también durante este martes 19 y miércoles 20 de agosto puedes llevarte:
- Ciruela roja – 59 pesos el kg
- Manzana Royal Gala – 38.80 pesos el kg
- Pera Danjou – 49.80 pesos el kg
- Melón chino – 16.80 pesos el kg
- Sandía con semilla – 14.80 pesos el kg
- Jitomate Huaje Saladette – 12.80 pesos el kg
- Aguacate Hass Malla – 34.80 pesos la pieza
- Chile serrano – 32.80 pesos el kg
- Calabaza italiana criolla – 29.80 pesos el kg
- Lechuga romana – 23.80 pesos la pieza
[NO TE VAYAS SIN LEER: Baja costo de pólizas por robo; se encarece mantenimiento de autos por lluvias]
Las ofertas de Soriana en carnes, pollos y mariscos
Pero si estás buscando ese ingrediente para tu platillo favorito, también hay ofertas en carnes, pollos y mariscos:
- Molida de res comercial – 149.90 pesos el kg
- Carne para deshebrar de res – 239 pesos el kg
- Bisteck del 7 Rancho Son Francisco Sonora – 239 pesos el kg
- Menudo de res panza Rancho Santa Fe – 99 pesos el kg
- Cocido de res comercial – 139 pesos el kg
- Pollo entero con vísceras Bachoco – 38.90 pesos el kg
- Medallón de pechuga de pollo – 158 pesos el kg
- Pierna de pollo con muslo – 39.90 pesos el kg
- Muslo sin piel – 87.90 pesos el kg
- Fajita de pollo – 119.90 pesos el kg
- Fileta de basa – 74.90 pesos el kg
- Camarón coctelero chico – 149 pesos el kg
- Huachinango del Golfo fresco – 199 pesos el kg
- Filete cazón – 149 pesos el kg
- Bandera fresca – 74.90 pesos el kg