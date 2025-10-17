Más de 13 mil pesos adicionales gastarían en 2026 las familias mexicanas por impuestos aprobados

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó una serie de nuevos impuestos y aumentos a productos y servicios que, si el Senado los confirma, comenzarán a aplicarse en 2026. Aunque el paquete fiscal busca incrementar la recaudación, en la vida cotidiana de las familias mexicanas representará un gasto mucho mayor, ya que gastarán, en promedio, más de $13 mil pesos. adicionales.

La siguiente tabla resume los aumentos a productos y servicios que aprobaron los diputados federales:

Foto: Uno TV

Para entenderlo, tomemos el caso hipotético de una familia de cuatro integrantes que vivan en la Ciudad de México: una mamá, dos hijos menores y la abuelita. Ellos mantienen hábitos comunes —fumar, consumir refrescos, salir los fines de semana y planear unas vacaciones—. Veamos cómo el nuevo esquema fiscal impactará directamente su bolsillo.

Cigarros se volverán un vicio más caro

La mamá fuma tres cajetillas de cigarros a la semana.

(2025): pagan $95 por cajetilla

pagan $95 por cajetilla (2026): pagarían $118.75

pagarían $118.75 Gasto semanal: 3 cajetillas x $118.75 = $356.25

3 cajetillas x $118.75 = Gasto anual: $3 mil 56.25 x 52 semanas = $18 mil 525

$3 mil 56.25 x 52 semanas = Ahora pagan $14 mil 820, lo que implicaría un incremento de 3 mil 705 al año.

Comparado con los 14 mil 820 pesos que pagan ahora, el aumento anual será de 3 mil 705 adicionales solo por este hábito.

Refrescos y jugos

La familia consume 2 botellas de refresco de 3 litros diarias y 6 jugos de 1 litro a la semana.

Refrescos de 3 litros

2025: $52

2026: $61

Gasto diario: 2 x $61 = $122

2 x $61 = $122 Gasto anual: $122 x 365 = $44 mil 530

Ahora pagan $37 mil 960, lo que implicaría un incremento de 6 mil 570 al año.

Jugos de 1 litro

2025: $25

2026: $28

Gasto semanal: 6 x $28 = $168

6 x $28 = $168 Gasto anual: $168 x 52 = $8 mil 736

Ahora desembolsan $7 mil 800, es decir, pagarían $936 más

En total, el aumento anual en bebidas sería de $7 mil 506 pesos adicionales.

Videojuegos “violentos”

Uno de los hijos planeaba comprar un videojuego violento.

2025: $1,795

2026: $1,938.60

Un aumento de $143.60 por título

Sin en promedio, al año, la familia compra cuatro juegos considerados “violentos” pagaría $7 mil 754.40; es decir, $574.40 más en 2026.

Museos y sitios arqueológicos

La familia acostumbra visitar museos los fines de semana. Sus favoritos son el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor.

2025: $198 por entrada

2026: $209

Por tres boletos (la abuelita entra gratis y los niños tienen descuento del 50%) pagarían: $418

Si van dos fines de semana al mes, en un año serían:

$418 x 24 = $10 mil 32

Antes pagaban $9 mil 504, por lo que el incremento será de $528.

Pero si visitan los dos pagarían: $20 mil 64 pesos; es decir, mil 56 más.

Y si deciden viajar a Chichén Itzá durante el año, el acceso costará $104 por persona, algo que antes era gratuito.

Para cuatro personas: $416 adicionales.

Vacaciones al extranjero

La familia planea irse una semana a Los Ángeles.

Costo de vuelos y alojamiento: $101 mil 312

$101 mil 312 Formato de salida de menores al extranjero: ahora $0, en 2026 $294 cada uno

Por los dos hijos: $588 adicionales solo por trámites.

El golpe total al bolsillo familiar

Concepto Aumento anual aproximado Cigarros $3 mil 705 Refrescos y jugos $7 mil 506 Videojuego $575 Museos y sitios arqueológicos $1,472 Trámites para viaje $588 Total adicional anual $13 mil 846 pesos más

Más de $13 mil pesos adicionales

En 2026, esta familia promedio necesitará más de $13 mil pesos adicionales solo para mantener los mismos hábitos que tenía en 2025.

El aumento puede parecer pequeño en cada producto, pero al sumar todos los gastos cotidianos —bebidas, cigarros, ocio y trámites—, el costo de la vida se elevará considerablemente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.