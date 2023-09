Me saqué la lotería ¿cuántos impuestos debo pagar?

A Carlos Hernández le gustan los juegos de azar, cuenta a UnoTV que hace unos años “le pegó al gordo” con un “cachito”.

“Ganamos, cobré 170 mil, pero era más, nos quitaron el impuesto”. Carlos Hernández | Ganador de premio

Sabe que esta alegría conlleva, por ley, el pago de contribuciones. Los premios de concursos autorizados están regulados fiscalmente por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y por los códigos fiscales estatales.



Virginia Ríos, investigadora del Colegio de Contadores, explica cuánto se tendría que pagar de impuestos al obtener un premio.

“El federal que es el Impuesto Sobre la Renta del 1% normalmente y también hay un impuesto local, en casi todos los estados, se tiene un impuesto de hasta el 6%”. Virginia Ríos | Contadora e investigadora de asuntos fiscales

En el caso de ganar un servicio, no se genera ISR, y si se trata de un viaje podrían cobrarle únicamente el impuesto local.



Para premios en especie sí aplica el cobro de contribuciones.

“No le van a quitar una llanta al auto para quitarme el impuesto, sino que me hacen firmar que recibí un premio mayor para que ya descontado ese importe, que supuestamente me dan en efectivo, con eso quede el neto de lo que vale el auto”. Virginia Ríos | Contadora e investigadora de asuntos fiscales

En estos casos es recomendable exigir siempre la constancia de retención para usarla en la declaración anual, guardarla por lo menos cinco años; siempre verificar si se es sujeto de declaración, para así evitar problemas fiscales.



De acuerdo con expertos consultados por UnoTV hay concursos, pero sobre todo premios que están totalmente libres del pago de impuestos.



Concursos abiertos a un gremio, científicos, literarios, culturales y los organizados por instituciones del gobierno.

“Debemos declarar los premios cuando el total de los premios excedan de 600 pesos, no se van a pagar impuestos, pero sí tenemos que declararlos porque no declararlos nos haría que no estuviera ya exento el premio”. Virginia Ríos | Contadora e investigadora de asuntos fiscales