Mercedes-Benz Cracks Summit 2024: cuándo, dónde y quiénes se presentarán

Mariasun Aramburuzabala y Arturo Elías son parte de los invitados. Foto: Especial

El Mercedes-Benz Cracks Summit 2024 es un foro de negocios e inspiración único y exclusivo que se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quieres saber de qué se trata? Unotv.com se lanzó a la conferencia de prensa donde nos platicaron todos los detalles del evento. A continuación, te los vamos a contar:

¿Cuándo y dónde será el Mercedes-Benz Cracks Summit 2024?

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de febrero del 2024 en el Centro Cultural Roberto Cantoral; para comprar tus boletos ingresa a la página crackssummit.com.

¿Quiénes se presentarán en el Mercedes-Benz Cracks Summit 2024?

“Si he podido ver más lejos es porque me he parado sobre gigantes”… Con esta frase de Isacc Newton, Oso Trava, emprendedor apasionado por las nuevas tecnologías nos cuenta que es lo que podremos escuchar y aprender en Mercedes-Benz Cracks Summit 2024, un evento que por primera vez reúne a las mentes más brillantes de los negocios y el emprendimiento.

A través de sus vivencias y experiencia, te darán las herramientas para explotar tu potencial en los negocios y ponerlo en práctica, no solo en lo profesional si no también en lo personal.

En esta primera edición contarán con la presencia de varios empresarios y emprendedores que están marcando el rumbo de nuestro país; entre ellos se encuentran:

María Asunción Aramburuzabala

Empresaria mexicana considerada una de las mujeres más influyentes de América Latina. Fundó Tresalia Capital, un Family Office, en el cual ha sido presidenta y directora ejecutiva desde su fundación en 1996.

El abuelo y el padre de Mariasun cofundaron Grupo Modelo, el conglomerado industrial fabricante de la Cerveza Corona.

Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación TELMEX Telcel, director de Uno TV y de Claro Sports.

Arnoldo de la Rocha

Exitoso emprendedor y empresario mexicano. Es cofundador de Pollo Feliz y fundador de Operadora de Alimentos del Norte.

Arturo Lomelí

Exfutbolista del Club Deportivo Guadalajara, fundador y director de la licorería “Clase Azul”.

Dr. Ichak Adizes

Consultor global de gestión moderna, fundador y CEO del Instituto Adizes, compañía internacional de gestión del cambio.

Moisés Guindi

Cofundador y CEO de Casa Lumbre una de las únicas empresas de emprendimiento serial en la industria de vinos y licores.

Francoise Lavertu

Codirectora ejecutiva de AUBA, empresa de software de rápido crecimiento en Canadá, Estados Unidos y México. Anteriormente lideró la expansión de Tesla en América Latina y el este de Estados Unidos en su rol de GM y directora nacional.

Karla Berman

Es inversionista, board member y experta en ventas y marketing. Ha trabajado como directora en Google, SoftBank y CNN.

Mariana Castillo

Es co-directora general de Galileo, una empresa especializada en marcas directo-al-consumidor que lleva más de ocho años revolucionando la compra de lentes.

La compañía opera hoy en México y Chile bajo las marcas Ben & Frank y Bombavista.

Felipe Gómez Arbeláez

Administrador de empresas de la Universidad de Los Andés, en Bogotá, Colombia. Es experto en mentalidad emprendedora y máximo desempeño.

Oso Trava

Emprendedor, inversionista, shark en Shark Tank México, conferencista, creador de Cracks Podcast y operador del fondo de Venture Capital, Cracks Fund.