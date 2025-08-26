Mexicana realiza su primer vuelo comercial con los aviones Embraer

GENERANDO AUDIO...

La aerolínea Mexicana estima alcanzar su punto de equilibrio en 2030, tras reiniciar operaciones en diciembre de 2023, de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Conforme el mercado también se vaya valorando, y Mexicana estará haciendo ajustes como es en toda la industria del transporte aéreo, considerando temporalidades y también considerando factores externos y factores que pueden influir en la industria global del transporte aéreo”

Leobardo Bojórquez / director general de Mexicana

Por lo pronto, reporta un aumento de pasajeros del 17 % en el último año.

“Tenemos rutas muy eficientes, como es la ruta de Guadalajara, de Tulum, la de Mérida, tenemos la ruta de Tijuana, tenemos rutas que son eficientes y estamos moviendo un promedio del 60 por ciento de nuestros pasajeros, que movemos mensualmente”

Leobardo Bojórquez / director general de Mexicana

Mientras que, con la adquisición de 20 aeronaves Embraer E-195, fabricados en Brasil y con capacidad para 132 pasajeros, espera ampliar frecuencias y destinos. Tres ya están en México, luego de que este domingo fue recibido el tercero de la flota.

Este lunes, uno de estos aviones, con el que Mexicana estrenó sus vuelos comerciales con este modelo, recibió la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el tradicional arco de agua.

“Es un avión de cabina, un poquito más reducida, no tenemos el asiento de en medio, es un avión de última tecnología, que se llama “fly-by-wire” que ya no son poleas cable, son impulsos eléctricos”

Juan Ibarrola / capitán del Embraer E-195

La nueva ruta AIFA-Tulum evita tomar el vuelo a Cancún y un traslado terrestre de hasta tres horas y media.

“Ahorita en un autobús, creo que hacemos 40 minutos al centro de Tulum, está súper bien, estamos contentos, se ahorra uno tiempo porque antes llegar a Cancún y luego trasladarse hasta acá”

David Hernández / pasajero

Y aunque a simple vista estos aviones brasileños parecen más pequeños, representan lo más nuevo en el sector.