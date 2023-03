Jonathan Heat, subgobernador del Banco de México, indicó que no hay alertas detonantes en el sistema bancario mexicano, a pesar de que en los mercados financieros de Estados Unidos y Europa hay señales de alarma y preocupación por la caída de los bancos Silicon Valley y Signature.

Luis Manuel González, director editorial del periódico “El Economista”, comparte su análisis sobre la situación ante los miedos de los mexicanos por lo que ocurrió con el vecino del norte.

Destaca que lo que ocurrió con uno de los bancos en quiebra en Estados Unidos alerta sobre lo que puede ocurrir con el alza en las tasas de interés.

El alza acelerada de las tasas de interés de alguna forma iba a afectar tarde o temprano.

“En algún sentido, habíamos actuado como si eso no fuera a generar ninguna consecuencia, cuando sabemos que una cabalgata de tasas de interés tarde o temprano empieza a cobrar víctimas, podían ser empresas, hogares, países, bancos. En ese sentido, no hay razón para que cunda el pánico, pero tampoco hay que hacer como si no estuviera pasando nada”.

