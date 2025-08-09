México fija precios mínimos de exportación de jitomate
La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicaron en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece precios mínimos de exportación para el jitomate fresco mexicano, medida que entró en vigor a partir del 8 de agosto de 2025.
La decisión responde a la terminación del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping firmado en 2019 con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el cual fue cancelado el pasado 14 de julio. Con su fin, las exportaciones de jitomate fresco a ese país quedaron sujetas a cuotas compensatorias.
Precios por variedad
El Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fija precios mínimos en dólares por kilogramo, dependiendo de la variedad:
- Tomate Cherry, Grape, Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano y otros: 1.70 dólares
- Tomate bola: 0.95 dólares
- Tomate bola Stem On: 1.65 dólares
- Tomate bola TOV-Racimo: 1.70 dólares
- Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares
[TE PUEDE INTERESAR: Hasta 100 mil empleos en riesgo si se aplica arancel al jitomate mexicano, advierten expertos]
Objetivo de la medida
De acuerdo con el documento, el objetivo es evitar distorsiones de precios, proteger el empleo agrícola y garantizar el abasto nacional, además de mantener la competitividad de la industria mexicana frente a prácticas comerciales desleales.
La regulación aplica únicamente a exportaciones definitivas y no restringe volúmenes, sino que busca mantener el orden del mercado. Las secretarías revisarán los precios de forma anual o antes si las condiciones lo requieren.
El gobierno señaló que esta acción es clave para proteger a productores, jornaleros y comunidades rurales, así como para evitar impactos negativos en la producción nacional y en los precios internos del jitomate fresco.