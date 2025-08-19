GENERANDO AUDIO...

Qué puedes hacer con las piezas deterioradas. Foto: Cuartoscuro

¿Tienes monedas dañadas o deterioradas? El Banco de México (Banxico) informó que las monedas metálicas con dobleces, quemaduras, perforaciones, óxido u otros daños no pierden su valor y pueden cambiarse gratis en sucursales bancarias autorizadas.

Cómo cambiar en el banco monedas dañadas, según Banxico

El Banco de México (Banxico) informó que las monedas dañadas o deterioradas no pierden su valor. Para cambiarlas por una pieza en buen estado, basta con llevarlas a una sucursal bancaria que ofrezca el servicio gratuito de canje de billetes y monedas.

En un mensaje en X, antes Twitter, Banxico recordó que este servicio está disponible en la mayoría de los bancos del país, lo que permite a los usuarios sustituir sus monedas deterioradas por otras nuevas sin costo.

La institución agregó que, aunque las monedas son muy resistentes, se debe evitar exponerlas a solventes, ácidos o abrasivos, así como no pintarlas, pulirlas o limarlas, para preservar su integridad y circulación.

Monedas sin valor: alteradas o falsas

El banco central distinguió entre monedas deterioradas (que sí conservan valor) y aquellas que no tienen validez en el sistema monetario:

Alteradas : cuando se les ha reducido el contenido metálico de oro, plata o platino, o se han modificado con recortes o limaduras

: cuando se les ha reducido el contenido metálico de oro, plata o platino, o se han modificado con recortes o limaduras Presuntamente falsas : piezas sobre las que existe duda en su autenticidad y que se envían a Banxico para dictamen

: piezas sobre las que existe duda en su autenticidad y que se envían a Banxico para dictamen Falsas: imitaciones con imágenes y elementos semejantes a los de una moneda legal, que pueden engañar al público

Procedimiento con monedas dudosas

Cuando un cliente presenta una moneda presuntamente falsa en una sucursal bancaria:

El cajero retiene la pieza y entrega al usuario un recibo con número SAM para seguimiento La pieza se envía al Banco de México para su análisis Si se confirma su autenticidad, el banco reembolsa el valor al cliente En caso de ser falsa, la pieza queda bajo custodia de Banxico

Cómo verificar una moneda

Banxico recomienda tres pasos básicos para identificar una moneda auténtica:

Examen al tacto : sentir la textura y relieves

: sentir la textura y relieves Examen visual : revisar a simple vista los elementos de seguridad

: revisar a simple vista los elementos de seguridad Examen comparativo: cotejarla con otra pieza del mismo tipo que sea genuina

Para más información, el banco central pone a disposición el teléfono 800-BANXICO (800-226-9426) y el correo dinero@banxico.org.mx.