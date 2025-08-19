Monedas dañadas conservan su valor y pueden canjearse en bancos: Banxico
¿Tienes monedas dañadas o deterioradas? El Banco de México (Banxico) informó que las monedas metálicas con dobleces, quemaduras, perforaciones, óxido u otros daños no pierden su valor y pueden cambiarse gratis en sucursales bancarias autorizadas.
Cómo cambiar en el banco monedas dañadas, según Banxico
El Banco de México (Banxico) informó que las monedas dañadas o deterioradas no pierden su valor. Para cambiarlas por una pieza en buen estado, basta con llevarlas a una sucursal bancaria que ofrezca el servicio gratuito de canje de billetes y monedas.
En un mensaje en X, antes Twitter, Banxico recordó que este servicio está disponible en la mayoría de los bancos del país, lo que permite a los usuarios sustituir sus monedas deterioradas por otras nuevas sin costo.
La institución agregó que, aunque las monedas son muy resistentes, se debe evitar exponerlas a solventes, ácidos o abrasivos, así como no pintarlas, pulirlas o limarlas, para preservar su integridad y circulación.
Monedas sin valor: alteradas o falsas
El banco central distinguió entre monedas deterioradas (que sí conservan valor) y aquellas que no tienen validez en el sistema monetario:
- Alteradas: cuando se les ha reducido el contenido metálico de oro, plata o platino, o se han modificado con recortes o limaduras
- Presuntamente falsas: piezas sobre las que existe duda en su autenticidad y que se envían a Banxico para dictamen
- Falsas: imitaciones con imágenes y elementos semejantes a los de una moneda legal, que pueden engañar al público
[NO TE PIERDAS: ¿Los pagarías? Esta moneda de 20 pesos se vende por hasta 13 millones]
Procedimiento con monedas dudosas
Cuando un cliente presenta una moneda presuntamente falsa en una sucursal bancaria:
- El cajero retiene la pieza y entrega al usuario un recibo con número SAM para seguimiento
- La pieza se envía al Banco de México para su análisis
- Si se confirma su autenticidad, el banco reembolsa el valor al cliente
- En caso de ser falsa, la pieza queda bajo custodia de Banxico
Cómo verificar una moneda
Banxico recomienda tres pasos básicos para identificar una moneda auténtica:
- Examen al tacto: sentir la textura y relieves
- Examen visual: revisar a simple vista los elementos de seguridad
- Examen comparativo: cotejarla con otra pieza del mismo tipo que sea genuina
Para más información, el banco central pone a disposición el teléfono 800-BANXICO (800-226-9426) y el correo dinero@banxico.org.mx.