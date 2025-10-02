GENERANDO AUDIO...

Monte de Piedad asegura que cumple con el CCT. Foto: Cuartoscuro

El Nacional Monte de Piedad informó que desde las 00:00 horas de este martes, el sindicato de la institución inició una huelga nacional que provocó el cierre temporal de sus 302 sucursales en todo el país. La administración aseguró que esta acción carece de sustento y que la institución ha cumplido con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

La institución recordó que en febrero de 2023 enfrentó otra huelga de casi un mes, la cual terminó con la firma de un acuerdo validado por la autoridad laboral y ratificado por los trabajadores. Según Monte de Piedad, ese documento garantizó la viabilidad operativa y la continuidad de su labor social.

Monte de Piedad defiende cumplimiento del CCT

La administración afirmó que ha respetado en todo momento los derechos laborales y el convenio firmado en marzo de 2024. Rechazó los señalamientos del sindicato, entre ellos la supuesta falta de transparencia en la asignación de plazas, la creación de nuevas posiciones y la negativa de permisos con goce de sueldo.

Sobre la cobertura de vacantes, Monte de Piedad explicó que se realizó un proceso abierto y transparente, con postulaciones y evaluaciones directas, pero que el sindicato intentó frenar para mantener el control en la asignación de plazas. También señaló que la apertura de nuevas sucursales se ha visto limitada porque la dirigencia sindical no ha aceptado acordar salarios para esas posiciones.

En cuanto a los permisos, aseguró que nunca los ha negado, solo pidió al sindicato entregar documentación que acredite a los representantes seccionales, lo cual no ha sucedido.

La institución subrayó que todos los derechos y prestaciones de los trabajadores están garantizados, y que nunca se ha planteado modificarlos. Además, agradeció la intervención de la Secretaría del Trabajo y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para intentar resolver el conflicto.

Monte de Piedad refrendó su disposición al diálogo y dijo confiar en que pronto se llegue a un acuerdo para retomar operaciones y seguir con su misión social de apoyar a quienes más lo necesitan.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]