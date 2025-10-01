GENERANDO AUDIO...

Estalla huelga en el monte de piedad. Cuartoscuro

La huelga en el Monte de Piedad inició en el primer minuto de este miércoles 1 de octubre de 2025, tras el emplazamiento Con el inicio de la huelga en el Monte de Piedad este 1 de octubre de 2025, miles de clientes en todo el país se preguntan qué sucederá con los bienes que han dejado como garantía en sus préstamos de empeño.

El Nacional Monte de Piedad informó que todos los objetos empeñados se encuentran inventariados, asegurados y bajo custodia, lo que garantiza que los artículos no se verán afectados durante el tiempo que dure el conflicto laboral.

Resguardo de los objetos empeñados

La institución detalló que los bienes permanecen dentro de las instalaciones bajo protocolos de seguridad y que cuentan con inventarios actualizados para asegurar el control de cada artículo.

El resguardo incluye joyas, relojes, electrónicos, herramientas y otros bienes que forman parte de los empeños activos. Según la institución, esta medida busca dar certeza a los clientes que, por la suspensión temporal de servicios en más de 300 sucursales, no podrán acceder físicamente a sus artículos.

Pagos durante la huelga

El Monte de Piedad precisó que, pese a la suspensión de operaciones en sus sucursales, los clientes podrán realizar pagos a través de medios alternos:

Mi Monte App (disponible para dispositivos móviles).

(disponible para dispositivos móviles). Portal web oficial del Monte de Piedad.

En caso de que un cliente decida realizar el pago de desempeño para recuperar su objeto empeñado, el artículo quedará resguardado hasta el restablecimiento del servicio en sucursales. La institución aclaró que no se cobrará comisión por almacenaje durante este periodo.

Beneficios adicionales para los clientes

Ante la interrupción temporal de los servicios, el Monte de Piedad anunció beneficios para los usuarios:

Extender la fecha de pago establecida en los contratos.

Otorgar un refrendo adicional a los clientes.

Condonar comisiones por pagos realizados en tiendas de conveniencia y bancos.

Estas medidas se aplicarán mientras permanezca activa la huelga y se busca que los clientes no resulten afectados por la suspensión de actividades.

Llamado a mantenerse informados

El Monte de Piedad pidió a los clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se publicará la información actualizada sobre la reanudación de servicios y las condiciones del resguardo de bienes.

La institución subrayó que la huelga no representa un riesgo para los objetos empeñados, ya que están cubiertos por pólizas de seguridad y control administrativo.