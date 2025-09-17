GENERANDO AUDIO...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la implementación del MTU (Monto Transaccional del Usuario), una medida que aplicará a todas las transferencias electrónicas en México realizadas por banca móvil y en línea.

El MTU permitirá que cada cliente defina un límite máximo por operación en su aplicación bancaria o en la plataforma digital de su banco. Este tope se aplicará en operaciones como transferencias SPEI, pagos por CoDi o Dimo, sin afectar depósitos en ventanilla ni compras con tarjetas físicas.

El objetivo es reforzar la seguridad financiera digital y prevenir fraudes relacionados con transferencias no autorizadas.

Fechas clave para el MTU en México

La CNBV estableció un calendario de aplicación para el MTU:

1 de octubre de 2025 : los bancos deberán habilitar la opción de configuración del MTU en sus aplicaciones y plataformas digitales (aunque algunas instituciones lo habilitaron desde antes).

: los bancos deberán habilitar la opción de configuración del MTU en sus aplicaciones y plataformas digitales (aunque algunas instituciones lo habilitaron desde antes). 1 de enero de 2026: será obligatorio para todos los clientes de banca digital en México tener configurado su MTU.

En caso de que un usuario no establezca un límite personalizado, el sistema aplicará un tope predeterminado de 1,500 UDIS (aproximadamente 12 mil 800 pesos).

¿Qué pasa si no configuro el MTU en mi banco?

Si el cliente no define un límite propio, el banco fijará automáticamente el monto estándar. Esto significa que:

Solo podrán realizarse transferencias de hasta 1,500 UDIS por operación (12 mil 800 pesos, al valor actual de la UDI).

por operación (12 mil 800 pesos, al valor actual de la UDI). Para montos mayores será necesario modificar manualmente el límite en la aplicación bancaria.

en la aplicación bancaria. Podrían presentarse retrasos en operaciones importantes , como pagos de nómina, proveedores o inversiones.

, como pagos de nómina, proveedores o inversiones. Usuarios con alta actividad financiera, como PYMES, tendrían menor flexibilidad si no realizan la configuración a tiempo.

MTU: medida de seguridad digital de la CNBV

De acuerdo con la circular de la CNBV, el MTU busca fortalecer el control en el sistema financiero digital y proteger a los usuarios de fraudes electrónicos.

El VP de PLD, Transparencia y Anticorrupción de la CNBV explicó que este mecanismo será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 en todas las instituciones bancarias del país, y que los clientes deberán actualizar sus aplicaciones para poder configurarlo.

El MTU en transferencias electrónicas en México forma parte de las disposiciones regulatorias más recientes de la CNBV para reforzar la seguridad en un entorno donde cada vez más usuarios utilizan aplicaciones móviles para gestionar su dinero.

