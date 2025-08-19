GENERANDO AUDIO...

CI Banco. Foto: Cuartoscuro

El Grupo Financiero Multiva S.A.B. de C.V. (GFMULTI) informó este martes 19 de agosto en la Ciudad de México que alcanzó un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CI Banco S.A. Institución de Banca Múltiple.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma detalló que la operación se realizará a través de su subsidiaria Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Multiva y que la transacción está sujeta a la autorización de las autoridades correspondientes.

Continuidad operativa y protección a usuarios

Multiva aseguró que, con esta adquisición, dará continuidad a la operatividad normal de los fideicomisos, en cumplimiento con el marco normativo y garantizando la protección de los derechos de los participantes.

La compañía subrayó que esta compra le permitirá incrementar su participación en el mercado fiduciario y fortalecer el crecimiento de sus activos, como parte de su plan estratégico de expansión aprobado por el Consejo de Administración.